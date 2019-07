Semar descarta daño ambiental por derrame en Guaymas

Guaymas, Sonora.- El Departamento de protección al medio ambiente (Pronam) de la Secretaría de Marina reveló que tras el derrame de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés se descartaron daños ambientales.

En un acta de verificación, la Marina indicó que se realizó una revisión del área de embarque del químico, así como del tanque que falló, la cual fue realizada el día del suceso.

En el acta se observó que "no existen daños estructurales causados por corrosión de ácido o que evidencian derrames de esta sustancia química; además, no se percibieron manchas o restos de ácido sulfúrico dispersas o vertiéndose al mar o sus inmediaciones, y no se detectaron daños ambientales alrededor, ni en el punto del incidente, tales como fauna y flora marina dañada o muerta”.

El derrame ocurrió la semana pasada en la Administración Portuaria Integral de Guaymas / Foto: Carlos Villalva

En el acta, tomaron la declaración de David Huerta, identificado como gerente de la empresa de Grupo México, quién aseguró que "en ningún momento el ácido sulfúrico tocó tierras, arenas o arcillas naturales, quedando en el piso de concreto".

Además, señala que el pasado 9 de julio, cuando ocurrió el siniestro, personal de la Cuarta Región Naval decidió "no activar el protocolo del Organismo Local de Contingencias, por la rápida respuesta en la aplicación de las medidas de emergencia de la empresa”.

Finalmente, la Secretaría de Marina afirma que está a la espera de los resultados derivados del análisis y medidas de mitigación que determine la autoridad ambiental competente.