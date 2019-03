Si aumenta discrepancia, consulta sobre aborto va: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que le permitan mantenerse al margen de la discusión sobre la despenalización del aborto, para no crear un ambiente de confrontación.

Durante la conferencia mañanera reiteró que, si aumentan las discrepancias, someterá a consulta si se estipula a nivel nacional que se conciba el derecho a la vida desde la concepción, así como su eventual sanción.

No me estoy metiendo en el tema, sencillamente no opino sobre esto porque no quiero contribuir a una confrontación, en este caso que me permitan mantenerme al margen, si después el caso lo amerita, pues entonces veríamos la forma de atenderlo, y siempre cuando haya discrepancias, lo mejor es la democracia respondió AMLO sobre la petición que le hizo la Unión de Padres de Familia en Puebla.

Comentó que por el momento, este tema no es su prioridad y primero se enfocará en atender los temas de corrupción en México, los cuales lo mantienen “preocupado y ocupado” en la mayor parte de su tiempo.

El fin de semana pasado, el movimiento Ola Celeste quien promueve la penalización del aborto, aseguró que cuando le entregaron su manifiesto al presidente de la República, él prometió que defendería el derecho a la vida.