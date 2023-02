Sindicato de la UAM no irá a paro, pero mantienen reclamo de aumento salarial

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) votó por no ir a paro frente a la inconformidad con la propuesta de la casa de estudios ante los reclamos de aumento salarial.

La noche de este 1 de febrero, 284 de los delegados del SITUAM votaron esta noche por no ir al paro, 21 se pronunciaron por el sí y hubo nueve abstenciones.

Con insatisfacción por la propuesta de las autoridades de la Casa Abierta al Tiempo, se conjuró el que sería el tercer paro en dicha casa de estudios que cuenta con 50 mil alumnos.

Sociedad Sindicato considera una burla la propuesta económica de la UAM a sus trabajadores

“Hacemos un llamado a las autoridades universitarias, a que no se esperen a un emplazamiento a huelga en diciembre venidero y que en el transcurso de este año se resuelva toda la problemática laboral en la UAM”, dijo anoche a El Sol de México, la secretaria general Abigail Pamela Gómez Suárez.

La plantilla de trabajadores es de 8 mil 900, de acuerdo a la secretaria general del organismo gremial. Y los sindicalizados 5 mil 200. En el curso de 13 mesas de negociación se analizó la propuesta de 4% de las autoridades de la Casa Abierta al Tiempo, “que es insuficiente y no cubre la inflación que se padece”.

“Este miércoles, día cero, sin acuerdo en la Mesa de Negociaciones entre las autoridades de la UAM y el SITUAM sobre el aumento salarial cuya propuesta económica no subsana el rezago. La UAM ofrece 4% y nosotros demandamos 35% de aumento al salario y ajuste al tabulador de académicos de medio tiempo y tiempo parcial de 15% y la universidad solo propone 1%”.

Se hicieron valoraciones del ofrecimiento de las autoridades universitarias para los cerca de 3 mil académicos y los 5 mil 200 trabajadores administrativos.

Y finalmente puesto a votación, la mayoría votó por no ir a la huelga, refirió en entrevista.

E insistió: “Quedamos no satisfechos. Las demandas del sector académico son insuficientes. No se resolvieron las violaciones al contrato colectivo de trabajo. Y en el tema de la mejora salarial, las autoridades de la UAM quieren anular con un nuevo proyecto el propio acuerdo firmado. Entre muchos otros, esto no se va a firmar”.

Finalmente la mayoría dijo que no a la huelga, pero lo más sustancial, lo que exigía el SITUAM no se presentó por parte de la UAM “y esto seguirá atendiéndose en la agenda laboral”, precisó.

Ante la insuficiencia de las propuestas y el no ir a huelga, la líder el SITUAM dijo que “se va a iniciar con la Secretaria de la UAM una agenda laboral. Y todos los puntos de la demanda sindical que no se resolvieron se tendrán que resolver entre Sindicato y Universidad.

Las aceptaciones fueron de 4% directo al salario; el 2% de manera ponderada a trabajadores administrativos; el 1% a los académicos de medio tiempo y tiempo parcial. Y 8% de aumento en vales de despensa. “Esto es lo que ofrecía la UAM, la oferta en el paquete económico”.

¿En qué situación quedan?

–Quedamos, la verdad, no satisfechos. Y de aquí en adelante caminar en la agenda laboral que nos permita poder resolver de aquí al siguiente año que es la revisión contractual toda la problemática en relación al contrato colectivo de trabajo.

¿En 2023 o en 2024?

–En 2023 se mete el emplazamiento para revisar las relaciones del CCT. En diciembre de este año se tiene que ingresar el emplazamiento.

Comentó finalmente: “Haciendo un análisis de la situación exterior e interior, las cosas no salieron, pero tenemos que preparar en este tiempo, con los trabajadores, una agenda que nos permita prevenir todas las problemáticas que tuvimos el SITUAM con la Universidad Autónoma Metropolitana”, dijo la líder Abigail Pamela Gómez Suárez, con un dejo de molestia y frustración en el tono de sus palabras.