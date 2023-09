Sólo 20% de capitalinos tienen testamento

Sólo 20 por ciento de capitalinos mayores de 16 años cuenta con un testamento, debido a que piensan que el proceso es caro o porque no tienen sus propiedades regularizadas, señaló en entrevista el titular de la Notaría 59 de la Ciudad de México, Patrick Strassburger Weidmann.

Cada mes de septiembre el Colegio de Notarios de la Ciudad de México realiza la campaña Septiembre Mes del Testamento, con descuentos de hasta el 50 por ciento. El trámite, que ronda entre siete mil pesos, lo puede realizar cualquier ciudadano mayor de 16 años, aún si no tiene propiedades ni herederos al momento de realizarlo.

Patrick Strassburger Weidmann señaló que es un trámite sencillo en donde una persona decide la forma en que se distribuirán sus bienes; sin embargo, sólo dos de cada 10 capitalinos realiza el proceso.

“El porcentaje de gente que hace testamento es preocupante, porque un testamento evita problemáticas y rupturas entre familias. En la Ciudad de México un 20 por ciento de la población tiene testamento, y a nivel República es el siete por ciento.

“Una persona en vida otorga el testamento y decide cómo se van a distribuir sus bienes al momento en que él fallezca; no por el hecho de otorgar un testamento pueden disponer de los bienes. Al momento del fallecimiento se hace un inventario y qué bienes son y quiénes son los herederos, en el momento en que haya”, dijo el titular de la Notaría 59 de la Ciudad de México.

De acuerdo con el experto, una de las razones por las que las personas no tramitan un testamento es porque piensan que es muy caro o porque no tienen sus propiedades regularizadas, lo que eleva el costo para obtener las escrituras del inmueble.

Aseguró, sin dar números, que hay muchas propiedades intestadas en la Ciudad de México; es decir, que la propiedad no tiene dueño y no puede heredarse al hijo, hija, esposa, esposo o familiar porque no hay testamento y no hay forma de acreditar la propiedad.

“Depende del caso, planteando la problemática del inmueble intestado o con irregularidades que haya que resolver, que por costos pueda ser complicado regularizar un inmueble.

“Un inmueble intestado es que un propietario original haya fallecido sin dejar testamento, ahí va derivar que probablemente en que no se tenga la escritura por parte de los herederos. A su vez el heredero también puede que haya fallecido, y el problema se va trasladando de generación en generación”, comentó Strassburger Weidma.