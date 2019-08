Suman casi 5 mil los cuerpos hallados en fosas desde 2006

Desde el sexenio de Felipe Calderón a la fecha, el crimen organizado y autoridades locales han sepultado a 4 mil 974 personas en 3 mil 24 fosas clandestinas, dio a conocer la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana Osuna.

En su tercer informe del año, la comisionada informó que del 1 de diciembre al 14 de agosto han descubierto 522 fosas clandestinas con 671 cuerpos sin identificar. Y de estos, sólo han logrado exhumar 200 e identificar a 116 personas, quienes ya fueron entregadas a sus familiares.

Los estados con más cementerios clandestinos son: Tamaulipas con 401, Chihuahua con 306, Guerrero con 301, Sinaloa con 283, Zacatecas con 238, Jalisco con 216, Veracruz con 194, Colima con 135 y Coahuila con 114, de acuerdo al recuento histórico presentado por la Secretaría de Gobernación (Segob).

En medio de “estos datos de horror” y la conmemoración del día internacional contra la desaparición forzada, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, prometió atender “con toda la fuerza y rigor de las instituciones públicas” estas violaciones, a través de un plan de siete puntos.

“Lamentablemente, ante la ausencia y omisiones del Estado la búsqueda de personas, se realizó fundamentalmente por las familias y hubo una ausencia del Estado; de ahí la magnitud que alcanzó esta tragedia en los últimos años”, expresó durante la conferencia mañanera.

Al filo de las nueve de la mañana, Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Yolanda Morán del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, y Diego Luna, entregaron una carta con 102 mil firmas a Alejandro Encinas, para recordarle que el Estado aún está en deuda con las 40 mil desparecidos y los 26 mil cuerpos sin identificar.

El actor y director de Hollywood hizo un llamado para que no “se normalice” la desaparición forzada ni la violencia.

“No hace falta decir mucho más, hay más de 37 mil cuerpos que no han sido identificados en este país, eso no es normal, si multiplicamos esto por la cantidad de familia, amigos, relaciones amorosas hay una cantidad brutal de cicatrices en este país, y no podemos normalizar el nivel de injusticia, el nivel de violencia”, reclamó el histrión.

No obastante, la madre del normalista desaparecido expresó: Estoy muy agradecida porque nos han abierto las puertas. No nos han cerrado como en el gobierno anterior de Peña Nieto. Teníamos que hacer plantones, encadenarnos, hacer ayunos por los 43 y por las demás víctimas”

Encinas Rodríguez afirmó que, en primer lugar, la búsqueda de personas desaparecidas con vida y prevención de este delito, será “prioridad” en el sexenio. En caso de no cumplirlo, entregarán los cuerpos de los familiares con dignidad.

En segundo lugar, el gobierno federal ordenó a la Segob y a la Secretaría de Relaciones Exteriores que acepte la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas mediante un acuerdo que se firmó ayer.

Como tercer punto, realizará una invitación oficial al Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, para que visite México en el segundo semestre del 2020, a fin de abrirse a la cooperación y el escrutinio internacional, a la vez que se comprometen a atender de forma amistosa de todas las decisiones dictadas desde la esfera internacional.

También firmarán convenios de colaboración científica con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para fortalecer los trabajos de investigación y búsqueda por regiones.

En el día internacional contra la desaparición forzada, familiares de 11 aguascalentenses desaparecidos y una víctima de feminicidio, se manifestaron de manera pacífica frente a las oficinas del Congreso de Aguascalientes, sin que nadie los atendiera.

Según Violeta Sabás Díaz de León coordinadora del “Observatorio de Violencia de Género”, en Aguascalientes hay 232 personas que paulatinamente desde hace 19 años, salieron de sus casas para no volver a regresar.

En otros estados de la República, como Morelos y Chihuahua, la situación de gente que desaparece todos los días, es igual.