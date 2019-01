Tlahuelilpan siguen viviendo una pesadilla tras explosión

La estática provocada por la fricción de ropa sintética es una de las hipótesis que se evalúan en las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República en torno a la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tlahuelilpan, informó su titular Alejandro Gertz Manero.

“En el momento del siniestro, ese ducto estaba cargado con gasolina de muy alto octanaje, eso genera una serie de gases de una gran letalidad y por una gran razón en el momento en que eso se da y las personas empiezan a acercarse y a moverse de una manera multitudinaria alrededor de esa zona que estaba cargada de gases, muchas de las personas usan ropa de contenido sintético que tiene también la posibilidad de generar reacciones eléctricas, ese es un principio de investigación”, dijo en conferencia de prensa.

"Ese movimiento de tantas personas en un área cargada de gases y que además de los contenidos líquidos pudo haber generado esa explosión", aseveró.

Y advirtió que es información preliminar que puede cambiar conforme se hagan nuevos hallazgos.

Gertz Manero dijo que hasta el momento no hay indiciados por la explosión. "No hay ninguna persona no detenida ni indiciada, si hubiera lo vamos a informar, ninguna persona está detenida ni indicado ni hay persecución previa".

Al hacer un balance de lo sucedido en este municipio hidalguense, se informó que hasta ahora se tiene una cifra preliminar de 79 personas fallecidas y 73 heridas que se encuentran hospitalizadas en Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro y Guanajuato.

Por otra parte, el presidente López Obrador afirmó que no descartan que se haya tratado de un sabotaje de algún grupo, "No descartamos ninguna posibilidad, sólo que corresponde a la Fiscalía General", dijo en conferencia ayer por la tarde.

Foto: Cuartoscuro

En tanto, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, aceptó que con el paso de las horas la situación se endureció ya que fueron encontrados más cadáveres y algunos de los heridos se han agravado.

"Ya vamos a comenzar con el traslado de algunos de los pacientes, sobre todo de los menores de edad al hospital Shriners, en Galveston, Texas. Ya hemos llamado a la Fundación Michou y Mau para que active los mecanismos y los protocolos para atender a pacientes quemados para comenzar ese traslado", relató el mandatario respecto a los menores heridos.

Fayad Meneses acotó que se han abierto 59 carpetas de investigación.

En tanto, el secretario de salud Jorge Alcocer, dio a comer que las víctimas se contabiliza que siete son menores de 18 años, uno tiene 12. Mientras que 30 personas tienen entre 20 y 30 años; y una víctima tiene 63 años. La mayoría son hombres, 49 tienen entre 15 y 39 años de edad.

SIGUE COMBATE AL HUACHICOLEO

Más temprano, durante la primera conferencia de prensa López Obrador dejó claro que el Gobierno de México continuará con su plan contra el robo de combustible, pero que no se habrá de enfrentar a la población, porque no es con medidas coercitivas como se terminará con la practica del robo de combustible.

“Nosotros no vamos a apagar el fuego con el fuego, no vamos a enfrentar la violencia con violencia”, aseveró el presidente de la república.

“Tenemos que seguir con el plan de acabar con el robo de combustible y con esas prácticas. No vamos a detenernos. Vamos a erradicar esto que no sólo daña materialmente, no sólo es lo que pierde la nación por este comercio ilegal, este mercado negro de combustibles, sino el riesgo, el peligro, las pérdidas de vidas humanas”, expresó López Obrador al tiempo de externar sus condolencias a los familiares de quienes perdieron la vida.

Ante los cuestionamientos de una supuesta omisión por parte de los efectivos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, negó que se haya registrado alguna omisión y confirmo que eran 25 los elementos que llegaron al lugar de los hecho y que no pudieron contener a la multitud.

“Cuando se detectó la toma clandestina en el ducto, mismo que llegó alcanzar hasta ocho metros de altura, comenzaron a llegar entre 600 y 800 personas, los quisimos persuadir, pero se pusieron agresivos”, dijo el mando militar.

Por la magnitud del incidente, Andrés Manuel López Obrador acotó que su plan continuará, por lo que anunció que hará un recorrido por la zonas donde pasan los ductos, porque es necesario “atender las causas que originan estos hechos ilícitos”, ademas anunciar que Pemex cuenta con la tecnología para vigilar los ductos y que se habrá de intensificar la seguridad.

“Estro no es un asunto militar, no se resuelve con medidas coercitivas. Nosotros vamos a seguir convenciendo a la gente, nosotros tenemos la convicción de que el pueblo es bueno, que es honesto y que si ha llegado a estos extremos y a estas practicas es porque se le abandonó por completo”, asevero el mandatario.

Cabe destacar que el Mandatario anuncio que se mantiene en pie la distribución de gasolinas por pipas, por lo que adelantó que el próximo miércoles tendrán que llegar los taques, ya que funcionarios del Gobierno de México están en Estados Unidos haciendo las gestiones de compra de los vehículos transportadores del combustible.