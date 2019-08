Ubican a asaltantes de Casa de Moneda, no han abandonado la ciudad

Con información de Hilda Escalona | La Prensa y Notimex

El secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, afirmó que se tienen ubicados en la Ciudad de México a los asaltantes de la Casa de Moneda, y que se reforzó la vigilancia en el corredor del Paseo de la Reforma.

"Están en el interior de la ciudad, pero prefiero no comentar más al respecto para no entorpecer la búsqueda que estamos haciendo", acotó en entrevista el funcionario del gobierno capitalino.

Luego de la entrega de 34 patrullas a la alcaldía de Tláhuac, informó que el robo a ese establecimiento y el asalto a un transeúnte a unos pasos del lugar fueron hechos aislados, porque hubo dos horas de diferencia entre uno y otro.

"Sucedieron prácticamente con más de dos horas de diferencia, el otro se trató de un robo a transeúnte, donde lo trataron de desapoderar de un portafolio que pensaron tenía dinero, a decir de la persona asaltada, que eso fue lo que nos refirió, y al resistirse le disparan".

En ambos casos, abundó, se sigue en la búsqueda de los responsables, y en el de la Casa de Moneda la policía tiene identificados los vehículos en los que escaparon, así como las caras de los delincuentes que sustrajeron los centenarios con valor de 50 millones de pesos.

“Estamos en ese seguimiento, tenemos información y no vamos a dejar el tema porque tenemos la consigna de detenerlos”, enfatizó.

El titular de la policía capitalina aseguró que en el asalto, que ocurrió a plena luz del día, no falló la actuación del cuerpo preventivo, sino los protocolos de seguridad del establecimiento, lo cual ya es investigado con la Fiscalía General de la República (FGR).

Al respecto, cuestionó que se hayan metido con mucha facilidad siendo que el establecimiento todavía no estaba abierto; que estuviera abierta una bóveda, lo cual permitió que el atraco se hiciera "con mucha facilidad y con un tiempo muy corto"; y, evidentemente, "había empleados en el lugar que hay que investigar".

Orta Martínez explicó que si bien el gerente no tardó en llamar a la policía y los elementos de la corporación llegaron en menos de tres minutos al lugar, los delincuentes ya habían escapado.

Además, consideró que se debe investigar los dos antecedentes de robos en ese establecimiento, sobre todo los protocolos de seguridad.

El jefe de la policía pidió a quienes viven, laboran y transitan por el Paseo de la Reforma estar tranquilos, porque ya se reforzó la presencia policiaca en el lugar.

"La instrucción de la jefa de gobierno fue reforzar, hay mucha presencia policial en Reforma, sin embargo nunca es suficiente, y ayer se ordenó reforzarla".

PGJCDMX no participó en la indagatoria a la casa de Modena

La procuradora capitalina, Ernestina Godoy dijo que prácticamente el personal a su cargo no participó en la investigación al asalto de la Casa de Moneda en Paseo de la Reforma.

“Está la Fiscalía General de la República, prácticamente no intervenimos, no entraron los peritos, no entró nadie, platicamos con el Fiscal y ellos se hacen cargo de todo”.

Godoy Ramos afirmó que su personal estuvo presente el día en que se cometió el robo porque obviamente están en la Ciudad “pero no intervenimos, todo lo que nos pidan lo vamos a hacer pero ahorita ellos lo están investigando”, concluyó.