UNPF pide trabajar con libros de texto anteriores: los nuevos no aportan nada a la educación

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) llamó a los papás y las mamás a no recibir los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2023-2024, que arranca el próximo 28 de agosto, con el argumento de que los materiales no fomentan habilidades básicas ni un uso adecuado del lenguaje.

Israel Sánchez Martínez, encargado del despacho de la Oficina de la Presidencia de la UNPF, dijo que los papás están en su derecho de no recibir los nuevos libros una vez que lleguen a las escuelas del país, porque no cumplen con la normatividad y los planes y programas de estudio, toda vez que no han sido publicados.

“Estos libros no le aportan nada a la educación. Si no están apegados a la norma, si no sirven, los papás están en su derecho de exigir unos que sí sirvan y que sí cumplan. Les estamos informando que pueden exigir a las escuelas que trabajen con los libros anteriores, ya ha pasado cuando ha habido errores. Eso dicen los expertos y así debe ser de acuerdo con la Ley General de Educación”, afirmó en entrevista con El Sol de México.

De acuerdo con Sánchez Martínez, la asociación reparte actualmente cerca de 150 mil trípticos informativos sobre las modificaciones a los libros de texto, así como la suspensión definitiva que ganó la UNPF, con el fin de que la SEP realice consultas previas y acredite que cumplen con los requisitos, como los planes y programas de estudio vigentes antes de su distribución.

Funcionarios y senadores de Morena, como Antares Vázquez, han comentado que hace más de un año se presentó el modelo de la Nueva escuela mexicana, que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual en su momento fue compartido y avalado por la SEP, y han defendido los nuevos libros de texto con el argumento de que promueven una educación humanista, “ahora vamos por la formación correcta”, a decir de la morenista.

“Hemos realizado 37 foros de análisis de los planes y programas de estudios de educación básica, de los contenidos curriculares y, en su momento, si nos permite la Secretaría de Educación, también coadyuvaremos para revisar y analizar los contenidos de los libros de texto, para que vaya adelante el proyecto que en educación enarbola el presidente Andrés Manuel López Obrador”, indicó en torno al tema el líder del SNTE, Alfonso Cepeda, durante un evento en Pachuca, Hidalgo, el pasado 11 de julio.