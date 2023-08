¿Cuáles son las críticas a los libros de la SEP? Desde lenguaje inclusivo hasta falta de contenidos

En marzo de 2023, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) expresó en un comunicado que los libros de texto gratuito que busca distribuir la SEP para el ciclo escolar 2023-2024 atentan contra la calidad educativa del país.

"Pedimos que no se juegue con la educación de nuestros niños. Que la educación tenga un sustento real en lo que marca el Artículo 3° de la Constitución: educación científica, gratuita y laica", añadió en dicho documento.

Te podría interesar: Libros de texto de la SEP ya se distribuyen en el país pese a pleito judicial

Debido a esto, se han hecho diversas acusaciones en contra de los contenidos de los libros, como es el uso de lenguaje inclusivo, pues en la primera página del libro "Nuestros Saberes" se puede leer la palabra "todes" en tres ocasiones, lo cual constituye una "aberración ideológica", de acuerdo con la UNPF.

Del mismo modo, usuarios en redes sociales reclamaron que en primer grado de primaria se eliminaran los libros dedicados a materias como español y matemáticas y en su lugar, se pretende entregar a los alumnos "Proyectos Comunitarios", "Múltiples Lenguajes", "Nuestros Saberes", "Proyectos de Aula y Proyectos Escolares".

Sociedad No se ha recibido el ultimátum sobre los libros de texto gratuito: SEP

Asimismo, diversas personas acusaron que en los contenidos para los alumnos de primer grado, sólo se dedican menos de 20 páginas para la enseñanza de matemáticas, las cuales tienen errores, como no reconocer al círculo como una figura geométrica.

Los nuevos libros de texto de la SEP eliminaron el círculo como figura geométrica, pero la raza anda más preocupada por el lenguaje inclusivo y que haya educación sexual en 5o grado (algo que pasa desde hace décadas). pic.twitter.com/Gsrn7RAsqh — Vero Teigeiro (@VeroTeigeiro) August 2, 2023

En su cuenta de Twitter, la divulgadora científica de la UNAM Julieta Fierro Gossman compartió que el material del libro de quinto grado "Nuestros Saberes" que pretende explicar a los alumnos cómo hacer una infografía con un ejemplo del Sistema Solar está mal hecho.

Me acaban de enviar esta imagen supuestamente de un libro de primaria de la SEP. !Espero sea una falsa noticia! Tiene muchos errores, no se entiende.

Sería bueno mandar revisar nuestros productos, no para que nos critiquen, sino para que se opinen sobre nuestro trabajo y mejore pic.twitter.com/PqRPVmGUaD — Julieta Fierro Gossman (@FierroGossman) August 2, 2023

Por su parte, el presidente Andres Manuel López Obrador aseguró que no existe un impedimento legal para la impresión y distribución de los libros, esto, pese a que se hizo un requerimiento judicial por parte de la jueza federal Yadira Medina Alcántara.