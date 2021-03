Vacunas Sputnik V decomisadas en Campeche son falsas, afirma SSa

Cualquier vacuna que llegue al país y no forme parte de la estrategia de inmunización, no pasó por aduanas y por el análisis Cofepris “se debe considerar como vacuna falsa”, por lo que la presencia de algún fármaco que ingresó de manera ilegal o vía contrabando no puede garantizar su seguridad, dijo José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, respecto de las supuestas dosis de Sputnik V que ingresaron a Campeche sin autorización de la dependencia.

En la conferencia de prensa de Palacio nacional el funcionario se refirió al decomiso de mil 155 frascos etiquetados como la vacuna rusa Sputnik V, el pasado jueves en el aeropuerto de Campeche, dijo que la Fiscalía General de la República, el ministerio público de la entidad y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) investigan el caso para establecer las sanciones correspondientes.

Recordó que tras conocerse del hecho, el Fondo de Inversión Ruso descartó que los lotes pertenezcan a la vacuna para hacer frente a la epidemia de Covid-19 en nuestro país en diferentes entidades.

Alomía indicó que hasta ahora ninguna empresa tiene autorización para la importación de vacunas a México no por restricciones del gobierno federal sino por los problemas de proveeduría que tienen las farmacéuticas a nivel mundial.

Aunque aseguró que la Cofepris aún realiza un análisis sobre el contenido líquido de los envases que fueron retenidos “tiene certeza de que son falsas. Se revisaron las vacunas incautadas y demostraron lo que el fabricante estaba diciendo, no pertenecen a lotes y los que se distribuyeron a las entidades”.

Dijo que la Cofepris informará sobre el procedimiento en la medida que no ponga en riesgo o comprometa la investigación judicial o que vulnere el procedimiento o el debido proceso.

El funcionario de Salud afirmó que la Cofepris tiene atribuciones para la protección de la salud y hay toda una regulación que se aplica cuando se identifica que una persona física o moral haya puesto en riesgo a la población y las sanciones van desde el cierre, clausura y puede escalar a multas. Sin embargo, consideró que la investigación está en curso y será la autoridad judicial la que defina si se trató de contrabando, de vacunas apócrifas y si hubo alguna afectación a la salud de las personas que recibieron algunas dosis.

