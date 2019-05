¡Vamos sin miedo! Fox asiste a marcha contra AMLO en Guanajuato

Por medio de las redes sociales, el expresidente Vicente Fox compartió fotografías y videos en el que aparece participando en la llamada "marcha del silencio" en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en León Guanajuato.

#MarchaContraAmlo en León, Gto. pic.twitter.com/sdYYCAGn1K — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) May 5, 2019 Todos unidos por un esfuerzo común, mantengamos el respeto, renunciemos a la violencia por México. #MarchaContraAmlo pic.twitter.com/LakgtuWXCi — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) May 5, 2019

Acompañado de varias personas el exmandatario sostiene una pancarta con la leyenda “mejor criterio en la toma de decisiones”, pues asegura que “ una nación como México no puede dejar todo en palabrería”.

Fox destacó que en el país se necesitan “acciones que vean por todos los mexicanos, que vea por la democracia”.

Vamos sin miedo, todos somos mexicanos

Asimismo Vicente Fox pidió en su cuenta de twitter que “mantengamos el respeto, renunciemos a la violencia por México” y siempre estemos “todos unidos por un esfuerzo en común”.

¡Vamos sin miedo, todos somos mexicanos! pic.twitter.com/aNX8feMZeQ — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) May 5, 2019 ¡Una nación como Mexico no puede dejar todo en palabrería, necesitamos acciones que vean por todos los mexicanos, que vea por la democracia! pic.twitter.com/QtH8yiHA4L — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) May 5, 2019

Marcha contra AMLO en Paseo de la Reforma

Convocados por Alejandra Moran Ramírez, vocera de Chalecos México y organizadora de la "marcha fifí" el pasado 2 de diciembre, cientos de personas se dieron cita en el Ángel de la Independencia para marchar en contra del gobierno de López Obrador.

Esta marcha se realizó en 30 estados del país, así lo informó la vocera de Chalecos México, Alejandra Moran Ramírez, quien anteriormente denunció amenazas de muerte.