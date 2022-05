Vienen a México a abortar más estadounidenses

El número de mujeres estadounidenses que cruzan la frontera para abortar ha crecido en medio de la polémica que desató la filtración del borrador de la Corte Suprema que propone la anulación del fallo de Roe vs. Wade, una sentencia que despenaliza la interrupción del embarazo en la Unión Americana.

Es a través de redes de apoyo que se realizan estos “abortos seguros en casa”, las cuales en las últimas semanas han recibido más peticiones de mujeres estadounidenses de acompañamientos.

“Veo un panorama muy difícil porque a veces las mujeres que damos acompañamiento no nos damos abasto. He visto rebasada la demanda. He visto mujeres que tienen hasta tres acompañamientos y mandan a otras acompañantes que ya tienen otros dos pendientes. Entonces el fallo de la Corte estadounidense lo que va a generar es una demanda más grande. Nos hemos estado preparando porque no hay que dejar a las mujeres solas, sean de donde sean”, dijo a El Sol de México Anna, una mujer de 34 años, quien realiza desde hace cinco años este tipo de acompañamientos en Ciudad Juárez, Chihuahua, uno de los estados de la República donde el aborto aún está penalizado.

Anna explicó que la asistencia consiste en ofrecer información sobre el aborto seguro en casa con Misoprostol, medicamento autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para interrumpir el embarazo.

“Un acompañamiento es el proceso en que una mujer orienta a otra a practicar un aborto a través de medicamentos de libre venta. Es orientar y ayudar a la persona a obtener acceso al medicamento, enseñar los signos de alarma, acompañar antes, durante y después del proceso, procurando la salud física y mental de quien está pasando por un embarazo no deseado y ha decidido no continuarlo”, afirmó.

La OMS refiere en su página de internet que el Misoprostol es un medicamento que no requiere receta médica para su compra en México. No así para la mayoría de los estados que integran la Unión Americana donde su prescripción está bajo regulaciones federales y sólo puede ser recetado por un médico durante las primeras siete semanas de embarazo.

Su uso está recomendado para la prevención y tratamiento de úlceras gástricas o bien, interrumpir los embarazos tempranos (hasta 10 semanas) con una efectividad de 80 a 95 por ciento.

Su costo en las farmacias fluctúa entre 500 y 800 pesos mexicanos (entre 25 y 40 dólares), lo que lo hace un procedimiento muy económico para mujeres estadounidenses.

“Lo que hace el Misoprostol es que genera contracciones en el útero. Esto provoca que se desprenda el endometrio que es donde se aloja el óvulo fecundado y por consiguiente, se genera la menstruación”, añadió la acompañante juarense.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos podría revocar la despenalización del aborto a mediados de junio, dejando en manos de las legislaciones estatales el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

Anna, quien es licenciada en enfermería, consideró que la situación a futuro podría volverse “muy complicada” debido a la demanda de abortos que la Unión Americana experimenta día con día.

Comentó que sólo en algunos casos el acompañamiento tiene un costo, “pues de lo que se trata es de apoyar a las mujeres y garantizar sus derechos”.

Aseguró que las acompañantes no hacen nada ilegal porque “no es ilegal dar información o compartir medicamentos”.

“Nosotras las atendemos acá, pero también acompañamos a muchas estadounidenses que simplemente no pueden cruzar la frontera por diversas razones. Las acompañamos igual desde aquí”, agregó Anna.

Asimismo, dijo que el apoyo de las redes mexicanas de acompañamiento no sólo ha cruzado la frontera norte, sino que se ha extendido a otras naciones como El Salvador y Nicaragua. “No sólo apoyamos a mujeres de Estados Unidos, también hemos acompañado a mujeres de países centroamericanos como El Salvador y Nicaragua, que son lugares en donde, aunque la vida de ellas esté en peligro, las obligan a parir”, afirmó.

En México, Sinaloa y recientemente Guerrero, despenalizaron el aborto hasta la semana 12 de gestación.

Baja California, Colima, Veracruz e Hidalgo legalizaron el aborto hasta la semana 12 de gestación, en 2021, mientras que Oaxaca en 2019 y la Ciudad de México en 2007.

Por una impugnación constitucional a la ley en Coahuila, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró en septiembre del año pasado inconstitucional criminalizar el aborto en la entidad y estableció el mismo criterio para todo el país.