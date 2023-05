Políticos se suman al Star Wars Day y les llueven críticas

Este jueves 4 de mayo ha inundado las redes sociales por el Star Wars Day, sobre todo los jóvenes, son los que han conmemorado esta temática usando alguna prenda característica o compartiendo contenido referente a la famosa saga, pero algunas figuras políticas se unieron a la tendencia y fueron duramente criticadas.

El candidato a la gubernatura del estado de Coahuila, Armando Guadiana, compartió en sus redes sociales una foto donde se le aprecia detrás del característico sable de luz verde, con la leyenda "May the fourth be with you".

Peleando contra el imperio de la corrupción. ¡La fuerza me acompaña! #LaFuerzaDeLa4T #MayThe4thBeWithYou#GuadianaGobernador🤠 pic.twitter.com/CZq1IB2cBR — Armando Guadiana (@aguadiana) May 4, 2023

"Sea serio candidato! Así menos va a ganar!" y "Ah pero cuanta payasada en la política actual. Da pena ajena", son algunas respuestas que recibibó el candidato de Morena.

Por otra parte, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, indicó desde su cuenta de Twitter "alguien de mi equipo es fanático de Star Wars y me hizo esta imagen. Coincido con algo, hacia el 2024 'la fuerza está con nosotros'".

Alguien de mi equipo es fanático de Star Wars y me hizo esta imagen. Coincido con algo, hacia el 2024 “la fuerza está con nosotros”💪🏻



Por cierto, no me veo mal de piloto de nave de combate😂 pic.twitter.com/22nF1hWV5k — Marko Cortés (@MarkoCortes) May 4, 2023

"Creo que a veces los políticos deberían evitar estas tonterías", fue una de las respuestas que recibió en panista.

La exsubsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado también compartió una imagen alusiva al Star Wars Day, donde destacó la leyenda "Star con Marcelo".

En días anteriores, Delgado presentó su renuncia a la cancillería para trabajar en la precampaña de Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de la SRE.

"¡Apoyo total para su misión de seguir llevando a nuestro país hacia una nueva era de prosperidad y esperanza!", fue lo que puso en su cuenta personal de Twitter.

La fuerza es grande en @M_Ebrard, líder galáctico de la política mexicana.



¡Apoyo total para su misión de seguir llevando a nuestro país hacia una nueva era de prosperidad y esperanza!



Feliz #MayThe4thBeWithYou #StarWarsDay #StarConMarcelo. pic.twitter.com/PmolnFSM2l — Martha Delgado +🤚🏻 (@marthadelgado) May 4, 2023

Los internautas tampoco demoraron en criticar la forma en la que aprovechó el Día de Star Wars para mostrar su apoyo al canciller.

"Apoyo a Marcelo., y soy fan de STAR WARS desde niño...pero esto es ridículo a un nivel galáctico. Eviten hacer cosas absurdas como ésto; es totalmente innecesario.Queremos una campaña seria", indicó un usuario.

#maythe4thbewithyou #starwars #darthvader #darkside #sablelaser #vader ♬ sonido original - Marcelo Ebrard @m_ebrard Hoy más que nunca, que la fuerza les acompañe #maythe4th

Ebrard Casaubón también se unió a la tendencia del Star Wars Day, pero fue a través de su cuenta de TikTok, donde se le ve interactuando con una persona disfrazada del personaje de la saga, Darth Vader.