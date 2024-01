Aíslan agencia de la ONU para palestinos

JERUSALÉN. Israel prometió poner fin a la presencia en Gaza de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), envuelta en una polémica por el presunto papel de algunos de sus empleados en el ataque de Hamas del 7 de octubre.

Estados Unidos anunció que suspendía temporalmente su financiación a la agencia, una decisión imitada por Australia, Canadá, Italia, Reino Unido, Finlandia, Países Bajos, y Alemania.

El director de la UNRWA, Philippe Lazzarini, consideró “choqueante ver que se suspenden fondos para la Agencia en reacción a las acusaciones contra un pequeño grupo de su personal”, teniendo en cuenta que ya se adoptaron medidas y que de esa ayuda “depende la supervivencia de dos millones de personas” en la franja de Gaza.

La UNRWA, creada en 1949 y en la mira de las autoridades israelíes desde hace tiempo, despidió a varios de sus empleados, después de que Israel los acusara de estar involucrados en la letal incursión del movimiento islamista en el sur del Estado hebreo. Según Estados Unidos, la agencia de la ONU expulsó a 12 de sus empleados.

Los hechos concretos que se les reprocha no han salido a la luz. Pero el jefe de la diplomacia israelí afirmó que la UNRWA no tenía futuro en la Franja de Gaza, donde los combates no dan tregua.

El gobierno quiere “asegurarse de que la UNRWA no sea parte” de la solución en el territorio palestino tras la guerra, afirmó el canciller Israel Katz.

Katz recalcó su voluntad de “detener” todas las actividades de la agencia y llamó a los donantes a favorecer agencias “que se dedican a la paz y al desarrollo de manera sincera”.

Hamas denunció seguidamente las “amenazas” israelíes contra la UNRWA e instó a la ONU y a otras organizaciones internacionales a no “ceder ante las amenazas y el chantaje”.

PAPEL VITAL

El grupo islamista, catalogado como “organización terrorista” por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, acusó a Israel de querer “cortar los fondos y privar” a los gazatíes de cualquier ayuda.

La UNRWA, que interviene en los territorios ocupados palestinos, enfrentó dificultades para financiar sus operaciones en los últimos años. Estados Unidos, su principal contribuyente, había cancelado su financiación durante el mandato del expresidente Donald Trump.

La llegada de Joe Biden a la presidencia le dio un respiro, con el anunciado restablecimiento de ayudas en 2021.

Las relaciones entre Israel y la UNRWA empeoraron después de que la agencia de la ONU atribuyera a tanques israelíes los disparos contra uno de sus centros de acogida de desplazados en Jan Yunis, en el sur de Gaza.

La UNRWA se creó para ayudar a los refugiados de la guerra de 1948 tras la fundación de Israel y proporciona servicios humanitarios, de educación y salud a los palestinos de Gaza, Cisjordania, Jordania, Siria y Líbano. Ayuda a cerca de dos tercios de los 2.3 millones de habitantes de Gaza y está desempeñando un papel fundamental durante la guerra que Israel lanzó para eliminar a Hamas.

PERSISTE MASACRE

Tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia de exigir a Israel de prevenir el genocidio durante su ofensiva en Gaza, los ataques y bombardeos israelíes causaron más de 170 muertos y 300 heridos durante las últimas 24 horas, mientras se recrudecen los combates en el sur del enclave palestino, informaron fuentes palestinas.

Israel y Hamas intercambiaron fuego en su jornada 113 de guerra, con sangrientas batallas cerca de los principales hospitales del sur de la Franja de Gaza, mientras el número de muertos en el enclave palestino aumentó a más de 26 mil 250, la mayoría niños y mujeres.

Israel aseguró que se encuentra realizando "operaciones precisas" en los principales hospitales de Jan Yunis, el Nasser y Al Amal, argumentando que los milicianos operan desde su interior. Los hospitales han negado que haya hombres armados en su interior.

En los patios del hospital Naser, que alberga a unos 150 miembros del personal médico que atienden a 350 pacientes, así como a unos 18 mil desplazados, fueron enterrados 150 muertos, mientras que otros 30 cadáveres no han podido se identificados en la morgue.