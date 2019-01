Aplazan discurso Estado de la Unión de Trump hasta fin de cierre administrativo

El presidente de EU., Donald Trump, anunció este miércoles que pospone su discurso anual sobre el Estado de la Unión hasta que finalice el cierre parcial administrativo, que cumple hoy su día 34.



Haré el discurso cuando termine el cierre administrativo. No busco un lugar alternativo para el discurso sobre el Estado de la Unión porque no hay lugar que pueda competir en historia, tradición e importancia de la Cámara Baja



El anuncio llega después de que previamente Trump informase este miércoles sobre la cancelación del discurso y la búsqueda de una "alternativa" ante la negativa de la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, a acogerlo mientras dure el cierre administrativo.

As the #TrumpShutdown hits Day 34, the consequences of this senseless shutdown continue to build. President Trump & Senate Republicans must allow us to do the responsible thing and re-open government. https://t.co/sy2wYGtkVf — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 24, 2019

El Estado de la Unión ha sido cancelado por Nancy Pelosi porque no quiere escuchar la verdad



Tras aceptar el aplazamiento del discurso, Trump aseguró que Pelosi le había pedido que lo pronunciase "con el cierre administrativo iniciado", pero que "después cambió de opinión por el cierre administrativo, sugiriendo una fecha posterior".



La relación entre la presidenta de la Cámara de Representantes y el mandatario se ha tensado notablemente, con reproches y desplantes mutuos, como consecuencia del bloqueo político que mantiene el cierre parcial de la Administración, que supera el mes de duración, el más largo de la historia.



Tras la sugerencia de Pelosi de aplazar su tradicional discurso, que el presidente ofrece todos los años ante una sesión conjunta de las dos cámaras del Congreso, Trump replicó cancelando un viaje de la líder demócrata a Afganistán.