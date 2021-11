La gordofobia mata: apuñalan a mujer en Atlanta y le tallan "gorda" en el pecho

En Atlanta, Estados Unidos, una mujer de 40 años de edad fue cruelmente asesinada por un acto de gordofobia.

➡️ Actitudes gordofóbicas que tenemos sin darnos cuenta

La afectada, identificada como Katherine Jannes, paseaba tranquilamente a su perro en el parque Piedmont cuando un sujeto que vestía completamente de negro caminaba cerca de la víctima, por lo que este es el principal sospechoso del acto.

Mundo Una mujer en la carrera hacia la Luna

La mujer fue encontrada sin vida por su novia, quien la buscó a través de una aplicación de localización GPS en su celular. Al hallarla, la víctima tenía tallada en el pecho la palabra "Gorda" por lo que especula que el asesinato se derivó de un acto de gordofobia.

Al sitio del asesinato arribaron elementos de seguridad local para levantar el cuerpo. Según se informó, la autopsia reveló que Katherine recibió alrededor de 50 cuchilladas, 15 de ellas en la cabeza y el resto en las partes del cuello y abdomen. En su pecho la víctima tenía tallada la palabra "Gorda".

Katherine falleció a causa de las heridas punzocortantes de su rostro. Además de las hechas en su zona abdominal que afectaron a sus vasos internos y órganos.

El principal sospechoso de este acto de odio, según las cámaras de videovigilancia del parque, es un varón que vestía completamente de negro. Sin embargo, debido a su vestimenta, el presunto asesino no ha podido ser localizado por la policía de Atlanta.

APD needs your help solving a homicide that occurred on July 28, 2021 at Piedmont Park. The woman & her dog were both killed inside the park. A $10k reward is being offered for info. Contact @StopCrimeATL at 404-577-TIPS (8477) or call the APD Homicide Unit at 404-546-4235. pic.twitter.com/iDsL4yflMd — Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) July 28, 2021

¿Qué es la Gordofobia?

Según indica la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, así como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred), la gordofobia es la discriminación que viven las personas gordas por el simple hecho de serlo.

La gordofobia es un fenómeno cargado de prejuicios valorativos incitadores de odio hacia los físicos que no entran en los cánones corporales normativos.

La escritora uruguaya Magdalena Piñeyro refiere a las actitudes gordofóbicas como aquellas que pueden llegar a presentarse en el trabajo, casa y espacios públicos, los cuales han sido normalizados por la sociedad actual.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Los actos de gordofobia en la sociedad son aquellos que humillan, invisibilizan, maltratan, ridiculizan, excluye y violenta a un grupo de personas por el hecho de tener una determinada característica física", en este caso un cuerpo gordo, indica la escritora.













ESCUCHA EL PODCAST ⬇️