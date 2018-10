Así reaccionan Trump y personalidades ante paquetes sospechosos en EU

Luego de que esta mañana se encontraran paquetes explosivos que atentaban contra Clinton, Obama, la CNN y figuras públicas estadounidenses; políticos, familiares y personalidades, exponen su opinión acerca de tal incidente.

A través de medios de comunicación, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, destacó el gran trabajo de la CNN y asegura que en Nueva York no existe amenaza creíble o específica. Al igual que Blasio el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, felicitó la labor del la CNN y del Servicio Secreto, aseguraron que habrá mayor presencia de la policía en lugares clave.

Se le otorgó la palabra a un elemento de la FBI quien aseguró que los incidentes están sometidos a investigación, por otro lado, el comisionado de la policía de Nueva York, lamentó los hechos y pide que la gente deje de usar la violencia en contra de las opiniones de otros.





Foto: @CNNEE

Mediante una conferencia de prensa, Hillary Clinton anunció que se encuentran muy bien, agradeció la labor de mujeres y hombres que forman el Servicio Secreto, asimismo, la funcionaria demócrata aseguró que le preocupa la dirección y futuro de su país, pues no sabe que es lo que le depara a las próximas generaciones.

Se espera el comentario del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues hasta este momento lo único que ha manifestados es un retuit del vicepresidente Mike Pence, quien condena dichos ataques:

Condenamos los intentos de ataques contra Obama, los Clinton, @ CNN y otros. Estas acciones cobardes son despreciables y no tienen lugar en este país. Agradecido por la rápida respuesta de @ SecretService , @ FBI y las autoridades locales. Los responsables serán llevados ante la justicia.

"Estoy de acuerdo de todo corazón" con esta frase, Trump acompañó este post . El mandatario republicano no ha anunciado algún cambio en su agenda.

I agree wholeheartedly! https://t.co/ndzu0A30vU — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2018

Por otro lado, la esposa del mandatario estadounidense, Melania Trump condena toda violencia, asegura su vocero.

Asimismo, su hija Ivanka Trump a través de su cuenta de Twitter condenó el intento de actos de violencia contra el presidente Obama, la familia Clinton, al edificio de CNN y otros, aprovechó para agradecer al Servicio Secreto por su labor.

Condeno enérgicamente el intento de actos de violencia contra el presidente Obama, la familia Clinton, @ CNN y otros. No hay excusa: Estados Unidos es mejor que esto. Agradecimiento al @ SecretService y aplicación de la ley para todo lo que hacen para mantener esta nación segura.

I strongly condemn the attempted acts of violence against President Obama, the Clinton family, @CNN & others. There is no excuse—America is better than this.



Gratitude to the @SecretService and law enforcement for all they do to keep this nation safe. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 24, 2018

Así como Ivanka, la hija de Hillary clinto, Chelsea Clinton utilizó el mismo medio para agradecer a las mujeres y al Servio Secreto de Estados Unidos que han desempeñado una gran labor tras esta situación.

Todos los días, estoy agradecido a las mujeres y los hombres del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Gracias.

Every day, I am grateful to the women and men of the United States Secret Service. Thank you. — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) October 24, 2018





Esta es una situación en curso que el presidente Trump y su administrador están monitoreando de cerca. Nuestra condena de estos actos contagiosos ciertamente incluye amenazas a la CNN, así como a los servidores públicos actuales o anteriores. Estos actos cobardes son inaceptables y no serán tolerados.