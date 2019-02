Así responde Trump a discurso antirracista de Spike Lee

Tras el mensaje de racismo que dio el director estadounidense, Spike Lee, en los Premios Oscar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump arremetió contra él.

A través de su cuenta de Twitter el mandatario estadounidense dijo que “sería bueno que Spike Lee pudiera leer sus notas, o mejor aún, no tener que usarlas en absoluto para hacer un golpe racista contra su presidente”.

Be nice if Spike Lee could read his notes, or better yet not have to use notes at all, when doing his racist hit on your President, who has done more for African Americans (Criminal Justice Reform, Lowest Unemployment numbers in History, Tax Cuts,etc.) than almost any other Pres! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de febrero de 2019

Luego de que el director recibiera la estatuilla por Mejor Guión Adaptado y pidiera a los ciudadanos estadounidenses ponerse del lado correcto, el mandatario se jactó de “hacer más por los afroamericanos que cualquier otro presidente”, con reformas de justicia penal, tasas de desempleo más bajas y recortes de impuestos.

El mandatario subrayó que bajo su mandato se han registrado "los índices más bajos de desempleo" de la historia entre la comunidad afroamericana.

La elección presidencial del 2020 está a la vuelta de la esquina, hay que movilizarnos y estar del lado correcto de la historia. Hagan la elección del amor sobre el odio dijo Spike Lee mientras sostenía la estatuilla en sus manos.