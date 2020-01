Australia despliega 3 mil soldados ante crisis por incendios forestales

Australia movilizó a tres mil reservistas en una nueva jornada de incendios forestales en condiciones "catastróficas" en el sureste del país, donde dos nuevas víctimas elevaron a 21 número de muertos en esta crisis.

Los fallecimientos tuvieron lugar en la isla Kangaroo, la tercera más grande del país, situada a 112 kilómetros de Adelaida, en el estado de Australia del Sur, donde se han calcinado 100 mil hectáreas, la mayoría en el parque nacional Flinders Chase, hogar de 60 mil canguros, 50 mil koalas y animales en peligro.

"Nos está costando un alto precio", dijo a la prensa el primer ministro, Scott Morrison, al recordar a las víctimas y las más de mil 500 viviendas que se han calcinado en todo el país desde septiembre.

Foto: AFP

Morrison anunció el despliegue de los reservistas y del buque Adelaide para ayudar a la evacuación de afectados, la apertura de bases militares para alojar temporalmente a los damnificados y una partida de 20 millones AUD (13,8 millones de dólares estadounidenses o 12.4 millones de euros) para alquilar cuatro hidroaviones, entre otros medios aéreos.

"Estamos poniendo más botas de las fuerzas de defensa sobre el terreno, más aviones en el cielo, más barcos en el mar y más camiones para apoyar la lucha contra los incendios y los esfuerzos de recuperación como parte de la respuesta coordinada por estos terribles fuegos", añadió el dirigente.

Australians should be assured every possible resource is being committed to fighting these fires and supporting the communities affected in every possible way we can. We will get through this but we need to stay strong and stay together. — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) January 3, 2020

Morrison hizo el anuncio tras semanas de críticas por su falta de respuesta a los incendios y al cambio climático, y tras encontrarse con el rechazo de vecinos en las zonas afectadas por las llamas que se negaron a darle la mano y le insultaron.

Calor extremo y viento

Durante el sábado las temperaturas superaron los 40 grados en el sur de Australia, con máximas como los 48,9 grados en un barrio de la periferia de Sídney, mientras el viento soplaba con fuerza y cambiaba de dirección, lo que complicaba el trabajo de los bomberos.

En el estado de Victoria se declararon 73 nuevos focos que se sumaron a los 53 que ardían esta semana, la mayoría en su parte oriental, colindante con el estado de Nueva Gales del Sur, donde más de 3.000 bomberos combaten 150 fuegos.

A última hora de la tarde, había unos 25 focos activos para los que se elevó la alerta a nivel de emergencia en estos dos estados, que desde la Nochevieja sufren unos incendios que solo en los últimos seis días han causado diez muertos y han quemado medio millar de casas.

Foto: AFP

El calor y el viento llevaron a las autoridades de Victoria a declarar los días previos "condiciones catastróficas", el máximo nivel de alerta por incendios en el país, mientras que en Nueva Gales del Sur se advirtió a residentes de varias zonas que ya era "demasiado tarde para evacuar".

Miles de evacuados

Los que sí pudieron ser evacuados fueron un millar de los 3 mil residentes y turistas que habían quedado cercados en una playa de la localidad costera de Mallacoota, en Victoria, algunos de los cuales llegaron hoy a Melbourne a bordo de un barco de la Marina.

Miles de personas más se encuentran en centros de evacuación en diversos puntos del sur del país, como el instalado en un balneario de la localidad costera de Merimbula, en Nueva Gales del Sur, donde se encuentra la argentina Verónica Valderrama.

Foto: AFP

Hay fuegos en el norte y en el sur, dependerá de los vientos", dijo a Efe Valderrama, cuya casa en la localidad de Lochiel aun no se ha visto afectada por las llamas aunque remarcó que "hay fuegos por todos lados y la gente está estresada".

Por su parte, la española María Andreu Martín, que vive con su marido y dos hijos pequeños en Bega, a unos 420 kilómetros al sur de Sídney, dijo a Efe que decidió irse el viernes a Camberra después de que el fuego la obligara a huir de un centro de acampada, al insistir en que "lo que te salva es siempre salir pronto".

Camberra, donde hoy la temperatura alcanza los 43 grados, tiene humo "pero no es ni la mitad de lo que hay allá abajo (en Bega)", aseguró la mujer que añadió que su retorno a su ciudad dependerá de las condiciones.

"Hay unos fuegos que están creciendo y la carretera está al lado", remarcó.