Avioneta se desploma cerca de centro comercial en California; hay cinco muertos

Una avioneta se estrelló hoy en las inmediaciones de un centro comercial en Santa Ana, a las afueras de Los Ángeles (California, EU), dejando al menos 5 fallecidos, según informaron las autoridades del condado.



Bomberos y ambulancias han acudido al centro comercial de la localidad de Costa Mesa, después de que la aeronave se precipitara en el estacionamiento del edificio.



El avión perdió altura y se estrelló contra al menos uno de los autos que estaban aparcados, aunque no había nadie en su interior, según indicó a medios locales Steve Concialdi, capitán de los bomberos del Condado de Orange.

NEWS Cessna 414 (N727RP) crashed near a shopping centre on approach to John Wayne Airport, California under unknown circumstances. Killing all 5 on board. (5-AUG-2018). pic.twitter.com/UxbDxG9Xk5 — Air Disasters (@AirCrashMayday) 5 de agosto de 2018

El avión estaba registrado en una compañía de San Francisco y había volado desde un suburbio de la bahía Este de Concord, al norte del estado, de acuerdo con los registros de las autoridades aeroportuarias.





Esta no es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo en la zona, de hecho el año pasado dos personas resultaron heridas después de que un pequeño avión se estrellase en una autopista cercana.



Las causas del accidente aun están siendo investigadas.