Biden convocará a países del G7 para dar respuesta diplomática a Irán

El presidente estadounidense, Joe Biden, garantizó este sábado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, su apoyo frente a Irán, aseguró que las fuerzas estadounidenses han contribuido a frenar ese ataque y avanzó que convocará a sus homólogos del G7 para coordinar una respuesta diplomática.



"Le he dicho que Israel ha demostrado una capacidad destacable para defenderse contra e incluso derrotar ataques sin precedentes - mandando un mensaje clave a sus enemigos de que no pueden amenazar eficazmente la seguridad de Israel", dijo en un comunicado difundido por la Casa Blanca.



El comunicado presidencial asegura que Estados Unidos ayudó a Israel esta noche a "derribar casi todos los drones y misiles entrantes" lanzados por Irán o sus milicias aliadas en la región, que el Ministerio de Defensa israelí cuantificó en algo más de 200.



Desde la Presidencia estadounidense se había reafirmado en los últimos días y este mismo sábado el respaldo estadounidense, pero esta llamada telefónica ofreció al mandatario demócrata la oportunidad de comunicárselo directamente a Netanyahu el mismo día en que Irán cumplió su amenaza.



Biden apuntó que bajo sus instrucciones, y para apoyar la defensa de Israel, la semana pasada el Ejército estadounidense trasladó aviones y destructores de defensa contra misiles balísticos a la región.



El mandatario condenó el ataque iraní "con la mayor firmeza posible" y recordó que se originó, no solo en Irán, sino también en Yemén, Siria e Irak, donde operan milicias aliadas de Teherán.



Este domingo, según avanzó Biden, Estados Unidos convocará al resto de líderes del G7 "para coordinar una respuesta diplomática unida al descarado ataque de Irán".



"Mi equipo se pondrá en contacto con sus homólogos de toda la región y nos mantendremos en estrecho contacto con los dirigentes de Israel", apuntó.



Irán atacó a Israel con cientos de drones como represalia por el reciente ataque contra el consulado iraní en Damasco, que mató a siete miembros de la Guardia Revolucionaria iraní y a seis ciudadanos sirios y que Teherán atribuye al Estado hebreo.



Biden añadió que aunque Estados Unidos no ha registrado este sábado ataques contra sus fuerzas o instalaciones, se mantendrá vigilante al respecto y no dudará en "tomar los pasos necesarios" para proteger a su gente