"Buy Nothing Day": El día de no comprar nada

¿Cuándo fue la última vez que pasaste un día entero sin comprar nada? ¿Crees que actualmente es realmente posible no comprar nada durante veinticuatro horas? Los partidarios del “Buy Nothing Day” consideran que sí.

En esencia, el Buy Nothing Day es una protesta contra el consumismo que sus organizadores consideraron necesario en nuestro mundo, regido por la necesidad de “tener cosas”.

Desde hace muchos años, esta celebración se lleva a cabo durante el día siguiente del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, además de en Suecia, Finlandia y el Reino Unido, entre otros países.

En el resto del mundo se celebra al día siguiente, pero lo importante es llamar la atención sobre el problema del consumo excesivo.

La historia

El Día de no comprar nada fue fundado en Vancouver, Canadá, por el artista Ted Dave en septiembre de 1992, cada viernes después del Día de Acción de Gracias estadounidense, también conocido como Black Friday

Cualquiera que haya visto alguna vez lo que sucede en Norteamérica durante las rebajas del Black Friday entiende muy bien por qué ya era hora de que demos un paso atrás y nos miremos a nosotros mismos y a nuestro comportamiento y de que contemplemos el significado de toda la locura consumista de estos días.

Poco después de que se creara esta celebración, comenzaron a aparecer campañas para tener un día de reflexión similar en el Reino Unido, Israel, Austria, Alemania, Nueva Zelanda, Japón, los Países Bajos, Francia y Noruega. Actualmente ya participan en él más de 65 naciones.

Adbusters, una empresa responsable de la promoción inicial de la idea de Ted Dave para el Buy Nothing Day, afirma que el día "no se trata sólo de cambiar tus hábitos por un día", sino "de iniciar un compromiso duradero de estilo de vida para consumir menos y producir menos residuos".

Hay una gran cantidad de eventos y actividades diferentes que tienen lugar en esta fecha en todo el mundo. Por ejemplo, en Rhode Island, el Buy Nothing Coat Exchange existe desde hace unos 20 años y es algo que se ha extendido a muchos otros lugares. Por ejemplo, en Oregón, Utah y Kentucky, hay un intercambio de abrigos de invierno similar que se lleva a cabo en esta fecha.





Cómo celebrar esta fecha

Puedes hacer muchas cosas para expresar tu objeción a nuestra cultura basada en el consumo, empezando por simplemente quedándote en casa a leer, escuchar música o convivir con tus amigos y familiares en lugar de ir de compras.

También puedes salir de día de campo o a la montaña, o incluso a un parque para simplemente descansar bajo el sol y disfrutar del clima.

Algunos organizan la llamada “caminata zombi”, durante la cual todos los “zombis” participantes recorren tiendas, supermercados y centros comerciales sin rumbo fijo, sin comprar nada y con la mirada perdida.

Una estrategia empleada por un grupo de participantes en la Huelga General Salvaje de 2009 fue no sólo abstenerse de hacer compras, sino también mantener todos sus electrodomésticos apagados durante todo el día, no viajar a ningún lugar en automóvil y no usar sus teléfonos celulares.

Algunos argumentan que el “Día de no comprar nada” puede ser el comienzo de un compromiso de estilo de vida que cambia la vida, mientras que otros afirman que no tiene sentido, ya que los observadores simplemente compran más al día siguiente.

De cualquier modo, no hay duda de que pasar un día entero sin comprar nada es todo un desafío en el mundo moderno, y que te servirá para hacerte reflexionar sobre de qué se trata realmente tu vida.