Caso Daniel Sancho: el español que mató en Tailandia a un cirujano que conoció en Instagram

El caso de Daniel Sancho ha dejado al mundo el shock pues el jóven, conocido por ser el hijo del actor español Rodolfo Sancho, cometió un atroz crimen que terminó con la vida del cirujano Edwin Arrieta.

El crimen tomó relevancia luego de que Daniel se declara culpable de haber matado y descuartizado al cirujano colombiano durante un viaje a Tailandia, pero ¿cómo fue que un encuentro "casual" acabó en esta pesadilla? Aquí te contamos los detalles de la tragedia.

¿Quién es Daniel Sancho?

Daniel Sancho Bronchalo, nacido en Madrid el 11 de junio de 1994, es hijo del actor español Rodolfo Sancho y la actriz Silvia Bronchalo, y nieto a su vez del también actor Félix Ángel Sancho Gracia, a quien se conoce por sus apellidos.

Prácticamente desconocido hasta ahora, el joven trabajaba como chef en una empresa de cátering llamada La Boheme.

¿Quién era Edwin Arrieta?

Edwin Arrieta Arteaga era un cirujano plástico colombiano, formado en la Universidad Metropolitana de Barranquilla y nacido el 13 de marzo de 1979 en la población de Lorica, en el departamento de Córdoba (norte de Colombia), de luto por su muerte.

Si bien la familia de Arrieta dijo en un comunicado el sábado que no daría declaraciones para "no entorpecer la investigación", la hermana del fallecido, Darlin Arrieta, rompió el silencio y pidió a las autoridades colombianas ayuda para "que se haga justicia porque el crimen de mi hermano no puede quedar impune".

Daniel Sancho y Edwin Arrieta se conocieron en Instagram

De acuerdo el periódico tailandés Bangkok Post, Daniel Sancho y Edwin Arrieta se conocieron a través de Instagram, donde antes de verse en persona, intercambiaron mensajes e "imágenes íntimas".

Posteriormente, tuvieron una cita donde "mantuvieron relaciones sexuales" e incluso el medio asegura que su relación llegó a un punto de confianza en el que Edwin le habría prestado a Daniel 10 mil euros para su empresa.

Sin embargo, el chef no quería continuar con la interacción que tenía con Edwin alegando que no era homosexual y que tenía novia.

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", dijo a EFE

Por su parte, Sancho asegura que más bien el cirujano estaba obsesionado con él y que lo obligaba a hacer cosas que él no quería, lo que posteriormente habría provocado que lo terminara matando.

"Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo.

"Decía que quería meter dinero en la empresa de la que soy socio, que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio", declaró el español.

El crimen de Daniel Sancho

Daniel Sancho y Edwin Arrieta se encontraron en Koh Phangan el 2 de agosto, pero el español había llegado desde el 31 de julio y el 1 de agosto ya habría comprado cuchillos, una sierra, bolsas de basura negras y verdes en una tienda de la isla.

Según el informe policial, Arrieta llegó a la isla hasta el miércoles, 2 de agosto, cuando Sancho fue a recogerle al punto de llegada del ferry desde Samui.

El jueves 3 de agosto Sancho estuvo con el colombiano en un bar cerca del hotel Bougain (donde el español también tenía una habitación reservada entre el 1 y el 6 de agosto), y después en las inmediaciones de la playa Haad Rin, según dijo a la policía.

Esa misma noche, el español mató y descuartizó al cirujano en su habitación de hotel para luego arrojar una parte de sus restos a un vertedero de basura y otra parte al mar.

Incluso compró un kayak para adentrarse al mar y arrojar las demás partes del cuerpo.

Luego volvió a su habitación de hotel, limpio la escena del crimen, estuvo en una fiesta y decidió reportar el mismo la desparición de su "amigo".

Sin embargo, no contaba con que la policía había recibido momentos antes una denuncia sobre el hallazgo de restos humanos por parte de un recolector de basura.

La confesión de Daniel Sancho

Ese mismo jueves se descubrieron en la isla restos humanos de una pelvis, mientras que el viernes 4 de agosto se halló una pierna en el vertedero de Phangan, según el informe policial.

Dicho descubrimiento, junto con el supuesto reporte de desaparición realizado por Sancho, hicieron sospechar a la policia del joven y empezaron a interrogarlo hasta que finalmente confesó el crimen el sábado 5 de agosto.

Hasta el momento, se han encontrado siete partes, entre ellas la cabeza, de las quince en las que el cadáver fue desmembrado, según confesó Sancho a la policía y confirmaron hoy a EFE los agentes desde Koh Phangan, que aseguran que se ha identificado que los restos pertenecen a Arrieta.

Sancho se encuentra ahora en prisión provisional, y pasará diez días en la zona hospitalaria de la cárcel de Koh Samui por protocolo Covid-19, periodo durante el cual solo puede ser visitado por su abogado, conocido en Tailandia como Khun Anan.

La policía tailandesa tiene un plazo de 84 días para terminar un primer informe de la investigación, el cual entregará al fiscal, a partir de cuando podría empezar el juicio.

El código penal tailandés contempla como máximo la pena capital para delitos de asesinato, pero, de dictarse, ésta suele ser después conmutada por la cadena perpetua.

