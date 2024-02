Cómo es que lo asexual se ha convertido en todo un movimiento

En los últimos años hemos visto un floreciente movimiento social por la aceptación de la asexualidad. También hemos visto aparecer más personajes asexuales en programas de televisión como Heartstopper y Sex Education.

Pero a pesar de eso, la asexualidad sigue siendo ampliamente malentendida.

La asexualidad se refiere a una atracción sexual baja o nula. Pero eso no significa que todas las personas que se identifican como asexuales nunca experimenten atracción sexual o nunca tengan relaciones sexuales.

Las personas que se identifican como asexuales pueden sentir una intensa atracción romántica hacia alguien, pero no atracción sexual. Otros pueden encontrar el sexo placentero pero rara vez se sienten atraídos por otra persona.

También hay variaciones de identidad asexual que encajan ampliamente dentro del grupo de “as”. Las personas que se identifican como demisexuales, por ejemplo, experimentan atracción sexual sólo hacia personas con las que tienen un fuerte vínculo emocional.

En todo el espectro de identidades “as”, muchas personas tienen relaciones románticas o sexuales. Para otros, el sexo no forma parte de sus vidas.

La identidad asexual también atraviesa otras identidades sexuales o de género. Algunas personas asexuales se identifican como queer, transgénero o de género diverso.

¿Cuántas personas se identifican como asexuales?

La asexualidad, como identidad u orientación sexual, se ha incluido recientemente en encuestas a gran escala. Entonces los datos son limitados.

El análisis de los datos de una encuesta poblacional británica de 2004 encontró que el 1 por ciento de los encuestados indicó: "Nunca me he sentido atraído sexualmente por nadie". Sin embargo, esta medida puede no ser precisa dado que muchas personas asexuales no estarían de acuerdo en que “nunca” han sentido atracción sexual.

En 2019, una gran encuesta australiana de las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales y asexuales (LGBTQIA+) mostró que el 3.2 por ciento de la muestra se identificaba como asexual.

La Red de Visibilidad y Educación Asexual, una red internacional en línea, tiene más de 120 mil miembros.





¿Cuándo se convirtió en un movimiento social?

La asexualidad siempre ha sido parte de la diversidad sexual humana. Sin embargo, el movimiento para establecer la asexualidad como identidad sexual y construir una comunidad en torno a esto tiene sus raíces a principios de la década de 2000.

El auge de las tecnologías de Internet creó una plataforma para que las personas asexuales se conectaran y organizaran, siguiendo un camino similar al de los activistas por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero.

La asexualidad, como identidad, se sitúa junto a la heterosexualidad, la homosexualidad o la bisexualidad como una descripción de uno mismo que está determinada por la forma del deseo de uno.

Sin embargo, la importancia de definir la asexualidad como una "identidad" a menudo se malinterpreta o se critica sobre la base de que muchas personas experimentan un deseo sexual bajo o nulo en algunos momentos de su vida.

La asexualidad no ha estado sujeta a sanciones legales o morales como lo ha sido la homosexualidad. Sin embargo, muchas personas asexuales tampoco se ajustan a las expectativas convencionales con respecto al sexo, las relaciones y el matrimonio. Las familias y comunidades a menudo no aceptan ni comprenden la asexualidad.

Las relaciones sexuales son fundamentales para las expectativas que ponemos en nosotros mismos y en los demás para una “buena” vida. El sexo y el deseo (o la deseabilidad), por no mencionar el matrimonio y la maternidad, son muy valorados. A las personas asexuales, o que no desean tener relaciones sexuales, a menudo se les da el mensaje de que están “rotas” o son inadecuadas.

Esto puede reforzarse mediante definiciones médicas o psicológicas del bajo deseo sexual como un problema que debe solucionarse. El trastorno del deseo sexual hipoactivo es una categoría dentro del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el manual que utilizan los profesionales de la salud mental para diagnosticar los trastornos mentales.

Si bien las categorías de diagnóstico son importantes para ayudar a las personas que experimentan angustia debido a un bajo deseo sexual, también pueden significar que la asexualidad se ve en términos patológicos.

Crear conciencia sobre la asexualidad como una identidad sexual legítima implica resistir la visión de que la asexualidad es un déficit.

Al desafiarnos a repensar las suposiciones cotidianas sobre la experiencia sexual humana, el movimiento por la asexualidad está lejos de ser antisexo. Más bien, afirmar y celebrar la legitimidad de la identidad asexual es en gran medida una postura sexualmente positiva, que nos pide que ampliemos nuestra apreciación de la diversidad sexual.





* Profesora e investigadora del Centro Australiano de Investigación en Sexo, Salud y Sociedad, Universidad La Trobe.