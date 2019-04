Congreso de EU requiere a fiscal Mueller que testifique antes del 23 mayo

Washington.- El jefe del Comité Judicial de la Cámara Baja de E.U., Jerrold Nadler, solicitó este jueves que el fiscal especial Robert Mueller, encargado de investigar los presuntos lazos entre Rusia y el equipo electoral del ahora presidente, Donald Trump, testifique en el Congreso "no más tarde del 23 de mayo".



"Tal como he comunicado ya al Departamento de Justicia, solicito su testimonio ante el Comité Judicial lo antes posible -no más tarde del 23 de mayo de 2019", escribió Nadler en una carta enviada a Mueller, que el legislador hizo pública en su cuenta de Twitter.



En un tuit, Nadler consideró que el Congreso y los estadounidenses "deben escuchar a Mueller en persona para entender mejor sus hallazgos", que, según el fiscal general, William Barr, determinaron que ni Trump ni nadie de su equipo de campaña colaboraron con el Kremlin en 2016.

It is clear Congress and the American people must hear from Special Counsel Robert Mueller in person to better understand his findings. We are now requesting Mueller to appear before @HouseJudiciary as soon as possible. pic.twitter.com/Mmo6PA4KPt — (((Rep. Nadler))) (@RepJerryNadler) 18 de abril de 2019

Barr defendió este jueves que no hay "pruebas suficientes" de que Trump obstruyera la justicia en el contexto de la investigación sobre la trama rusa, e insistió en que "no hubo conspiración" del mandatario con Rusia.



Barr reconoció que "esta semana, los abogados personales del presidente solicitaron, y se les dio, la oportunidad de leer una versión final del informe censurado antes de que fuera publicado".



Sin embargo, aseguró que Trump no ejerció su derecho a invocar el "privilegio ejecutivo" para censurar algunas partes del informe, y que nadie fuera del Departamento de Justicia editó el documento.



En esa misma conferencia, Barr aseguró que no se opone a que Mueller testifique ante el Congreso, una demanda que los demócratas llevan semanas haciendo.



"No tengo ninguna objeción a que Bob Mueller testifique personalmente", dijo hoy el fiscal general.



La presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, aseveró hoy que es "más urgente que nunca" que Mueller ofrezca testimonio ante el Congreso sobre sus indagaciones, después de que Barr haya reconocido que el equipo legal de Trump ha visto ya el informe.