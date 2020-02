Muere exembajador de Irán en el Vaticano por coronavirus

El exembajador de Irán en el Vaticano, Hado Khosroshahi, murió luego de ser contagiado de coronavirus, según lo han informado medio internacionales.

De acuerdo a los primeros reportes, el diplomático de 81 años de edad perdió la vida en un hospital de dicho país, luego de ser internado por contraer el covid-19.

Por su parte, esta mañana la agencia de noticias iraní IRNA dio a conocer que la vicepresidenta de irán, Masoumeh Ebtekar, dio positivo al coronavirus.

Apenas el martes se detalló que el viceministro de Salud del mismo país, Iraj Harirchi, y el legislador Mahmoud Sadeghi también estaban contagiados por el covid-19.

De acuerdo con EFE, hasta ahora, siete personas más han muerto entre los 106 nuevos casos de contagio registrados en las últimas 24 horas en Irán, anunció este jueves el Ministerio de Salud, el mayor aumento desde que empezaron a ofrecer cifras.

El portavoz de Salud, Kianush Yahanpur, informó de que con estos nuevos casos confirmados aumentan los contagiados en el país a 245, de los que 26 han perdido la vida.

La mayoría de los nuevos contagios se han diagnosticado en la provincia de Teherán, con 38 casos, y la norteña de Guilán, con 23, de acuerdo a los datos de Yahanpur.

Otras provincias con gran número de casos son Isfahán (ocho), Qom (siete) y Mazandarán (siete), quedando ya en esta jornada afectadas al menos 16 de las 31 regiones del país.

El origen del coronavirus en Irán está en la ciudad santa de Qom, que hasta ahora encabezaba siempre el ránking de nuevos contagios.

Uno de ellos es el diputado conservador de Qom, Moytaba Zolnur, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exteriores del Parlamento, quien informó hoy de que su prueba de coronavirus ha dado positivo y está en cuarentena.

Las autoridades no pusieron en cuarentena Qom y tampoco tienen planes de aislar por ahora otras ciudades o barrios, pese a la rápida propagación de la enfermedad por todo el país.

Los países vecinos han cerrado sus fronteras terrestres con Irán y la mayoría de las aerolíneas han suspendido sus vuelos o impuesto restricciones, después de que detectaran casos positivos procedentes de la República Islámica.