Corte de California desestima cargos contra Naasón, líder de La Luz del Mundo

La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de California, con sede en Los Ángeles desestimó este martes los cargos de violación de menores y trata de personas en contra de Naasón Joaquín, líder de la organización religiosa La Luz del Mundo.

De acuerdo con Los Angeles Times, el fallo del tribunal de apelaciones establece que el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles debe desestimar los 29 cargos de delitos graves que van desde el tráfico de personas y la producción de pornografía infantil hasta la violación forzada de un menor.

La apelación solo mencionó la desestimación del caso de Naasón y no la de sus coacusados, Susana Medina Oaxaca y Alondra Ocampo. Un cuarto acusado, Azalea Rangel Meléndez, sigue en libertad.

La corte de apelaciones dictaminó que el Tribunal Superior de la ciudad no cumplió con otorgarle un juicio expedito dentro de los primeros días de que se le agregaron cargos penales.

La determinación de la corte no exime al líder de la Luz del Mundo de su presunta responsabilidad ya que la desestimación de sus cargos fue por procedimiento y no de fondo. Es decir, jamás se consideró aquí su culpabilidad o no en relación a los cargos que presentó la Fiscalía.

Abogados consultados Univisión explicaron que la decisión de la Corte de Apelaciones no quiere decir que Joaquín García será liberado de inmediato.

"El fallo entrará en vigor hasta que la Corte Superior de Los Ángeles reabra, una vez que haya pasado la contingencia por el coronavirus, y se espera que ese mismo día la Fiscalía de California vuelva a presentar cargos contra el líder religioso", agrega el medio latino en Estados Unidos.