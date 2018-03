Cristina Fernández irá a juicio oral por asociación ilícita

Buenos Aires.- La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, enfrentará su primer juicio oral por corrupción luego de que este viernes el juez Julián Ercolini diera por terminada la investigación.

El magistrado decidió que la expresidenta irá a un juicio, cuya fecha aún no se define, en una causa en la que se le acusa de haber encabezado una “asociación ilícita” que favoreció con millonarios contratos de obra pública al empresario Lázaro Báez.

Además de Fernández de Kirchner, serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex secretario de Obra Pública, José López y el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública y primo de Néstor Kirchner, Carlos Kirchner.

También están acusados los empresarios Lázaro y Martín Báez y el ex director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti.

Salvo Martín Báez y Periotti, el resto de los imputados ya está en prisión preventiva por diferentes causas judiciales, en la mayor parte de los casos por corrupción.

Ercolini investigó la adjudicación de 52 contratos de obra pública que beneficiaron con ganancias por 46 mil millones de pesos a Austral, la empresa constructora de Báez en la patagónica provincia de Santa Cruz.

El juez concluyó que los contratos fueron manipulados para favorecer a Lázaro Báez, un empresario amigo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, además de que múltiples obras pagadas por el Estado no fueron concluidas.

Fernández de Kirchner, quien ahora es senadora, ya había solicitado que se acelerara el juicio oral para demostrar su inocencia frente a un tribunal, ya que ella considera que las causas penales en su contra forman parte de una persecución política del gobierno de Mauricio Macri.

La ex presidenta tiene pendiente el inicio de otro juicio en una causa conocida como “dólar futuro” en la que la acusa de “administración fraudulenta” por la venta anticipada de la divisa que realizó el estatal Banco Central en 2015, su último año de gobierno.

