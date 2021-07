EU presenta nuevo plan para frenar crisis migratoria en Centroamérica

El gobierno de Joe Biden en Estados Unidos tiene, entre sus metas principales, atender de raíz las causas de la crisis migratoria en Centroamérica, por lo que la vicepresidenta Kamala Harris presentó este jueves una estrategia para cumplimentarlo.

Harris señaló que los esfuerzos para atender la migración que emerge de Honduras, Guatemala y El Salvador no tendrán resultados inmediatos, ya que se evita fijar tanto objetivos como plazos específicos en este nuevo plan.

Sin revelar mayores detalles, la vicepresidenta adelantó que los gobiernos de México, Japón y Corea del Sur, junto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se comprometieron a apoyar esta estrategia planteada dos meses después de que Kamala visitara la región.

"Construiremos sobre lo que funcione, y abandonaremos lo que no funcione (...) No será fácil, y los progresos no serán instantáneos, pero estamos comprometidos a hacerlo bien”, señaló la vicepresidenta.

Previo al anuncio, varios funcionarios estadounidenses adelantaron algunos de los principales puntos del plan migratorio, el cual incluye reducir la desigualdad y la inseguridad económica, además de combatir la corrupción.

Asimismo se busca impulsar el respeto a los Derechos Humanos y prevenir la violencia, así como hacer frente a la violencia machista y la trata de personas, tal como lo indica un comunicado de la Casa Blanca.

"Para que esta estrategia tenga éxito tenemos que tomar fuertes medidas y trabajar sin descanso durante un largo periodo de tiempo", ha indicado en condición de anonimato un alto cargo, que ha matizado que enfoque "debe ser duro para que tenga un impacto sobre las personas que están sufriendo tanto en la región".

El martes 27 de julio, el Gobierno de Estados Unidos informó que dejaría de colaborar con la Fiscalía General de Guatemala, luego de que fue despedido el principal fiscal anticorrupción de la agencia, y aseguró que había “perdido confianza” en la voluntad del país de combatir la corrupción.

La nueva estrategia tiene lugar debido a que en los últimos meses se registró un mayor flujo migratorio a través de la frontera entre México y Estados Unidos, por lo que se analizan aquellas medidas implementadas anteriormente para encontrar los puntos que deben seguir y los que se deben mejorar.

Estados Unidos ha destinado, desde marzo de este año, a esta causa unos 250 millones de dólares, además de que en medio de la pandemia, ha donado más de 10 millones de vacunas anticovid a Guatemala, El Salvador, Belice y Honduras.