Data | Biden le gana terreno a Trump- The Economist

Conforme avanzan los meses la prestigiada publicación inglesa The Economist ha ido ubicando cada vez más al candidato demócrata, Joe Biden, para llevarse la victoria en las elecciones presidenciales de EU en noviembre próximo. Según The Economist, para el primero de agosto calculaba un 89% de probabilidades de que el ex vicepresidente derrote a Donald Trump, cuando en marzo la carrera se veía mucho más cerrada, con sólo 57% de probabilidades de éxito.