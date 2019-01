Desfile de las Rosas termina en confusión por conato de incendio en carro alegórico

El Desfile de las Rosas de Pasadena (California), la mayor fiesta de Año Nuevo en Estados Unidos, terminó en caos al registrarse un conato de incendio en uno de los carros alegóricos de la festividad.

Al final del desfile, “Harmony Through Union” de la Fundación Chinese American Heritage dejó de moverse y comenzó a salir humo.

No te pierdas: Australia celebra por error la entrada del 2018 en lugar del 2019

The Chinese American Heritage Foundation float is just before the Norton Simon. Looks like the tow truck is ready to go. Police are asking people to clear the street. #RoseParade pic.twitter.com/UM13r3I35Z — Christopher Yee (@ChrisMYee) 1 de enero de 2019 Vans are coming shortly to pick up the performers and float riders for the Chinese American Heritage Foundation. #RoseParade pic.twitter.com/mooII2nRjA — Christopher Yee (@ChrisMYee) 1 de enero de 2019

Por suerte la brigada de prevención estaba justo atrás del móvil y el fuego que apenas iniciaba pudo apagarse sin complicaciones.

se quitó hoy el sombrero ante el "lenguaje universal" de la música y dedicó esta popular celebración floral a "La melodía de la vida".

Louise Deser Siskel, Reina de las Rosas de la 130 edición de este multitudinario desfile callejero, aseguró a Efe que la "música es lo que realmente nos une".

Thank you for the pure entertainment 🕺🏾🕺🏾 @VisitPasadena @RoseParade #NewYearsDayParade #getoutside #Grateful #2019Moods pic.twitter.com/NjQwbU4EBu — sam russell (@GivingSam) 1 de enero de 2019

La estudiante de secundaria expresó que la música está en el "centro de nuestros recuerdos" y en la "raíz de las celebraciones familiares".

Y a esta expresión artística le dedicaron un sentido homenaje las 40 carrozas, 18 unidades ecuestres y 19 bandas musicales que formaron parte del desfile de Pasadena.

"La música siempre ha sido importante para mi familia, acostumbramos reunirnos alrededor de un piano cantando canciones", contó Deser Siskel.

"La música crea el fondo de nuestros recuerdos favoritos y nuestras relaciones favoritas", declaró la Reina de las Rosas, quien aspira a estudiar biología molecular en la universidad.

and if y’all watched the Rose Parade today y’all saw ya girl on t.v. pic.twitter.com/wmJlsTQwIZ — P A O L A 🦂 (@paolaverdugo23) 1 de enero de 2019

Laura Farber, vicepresidenta ejecutiva de Torneo de las Rosas, la entidad organizadora del desfile, dijo a Efe que "'La melodía de la vida' es un título muy importante en este tiempo, cuando está este país y todo el mundo con mucha división".

"Es el lenguaje universal", indicó la funcionaria de origen argentino, quien tomará cargo como primera presidenta latina de la entidad el próximo 17 de enero.

Farber destacó la importancia de incluir "el sabor latino" en el desfile, porque sus ritmos "dan ganas de "bailar", "gozar" y "estar feliz".

Lee también: Israel y EU abandonan oficialmente la Unesco

El "toque musical latino" hoy estuvo a cargo de la Banda Escolar de Guayanilla, Puerto Rico, que, con 156 integrantes, entonó éxitos del cantante "boricua" Ricky Martin.

Junto a la banda "Mercer Island", del estado de Washington, los puertorriqueños también rindieron homenaje a la cantante Jennifer López con el tema "Dance again".

Rose parade :) before the game pic.twitter.com/hT1anTSRad — Kayla (@aaylakaylaa) 1 de enero de 2019

La alegría musical centroamericana la expresó la Banda Municipal de Acosta, de Costa Rica, con 241 miembros, quienes entonaron cánticos folclóricos como "Linda Costa Rica", "Caballito Nicoyano", "Soy tico", entre otros.

Farber enfatizó que la música provoca que la humanidad no piense "en diferencias (_), sino en lo que nos une como seres humanos" y la unión es "La Melodía de la vida".

Una de las carrozas, con el título "El ritmo del corazón", de la organización "Done Vida", resaltó "la diversidad musical y ritmos africanos".

A bordo del carro alegórico iba Jeff Eble, de 55 años, quien sobrevive gracias al corazón donado por el mexicoestadounidense Herbert Alberts, quien falleció en accidente de tránsito en agosto de 2015.

Fue hasta este Desfile de las Rosas 2019 que Genny Alberts, madre del occiso, y su prometida, Evelyn Arana, lograron escuchar "el palpitar del corazón de Herbert en el pecho de Jeff".

Watched the sun rise with a few thousand of my friends in Pasadena. Happy New Year! #RoseParade pic.twitter.com/IAWN7JoZr7 — Joshua A. Bickel (@joshuabickel) 1 de enero de 2019

"Fue una emoción muy linda oírlo, porque antes también lo oía yo, cuando nos abrazábamos, siempre me gustaba oír el latido de su corazón", declaró a Efe Genny, de 70 años, a punto de llorar.

Arana dijo a Efe que al recordado Herbert le gustaba escuchar "rock" y bailar "salsa" con ella.

El Desfile de las Rosas 2019 fue presenciado hoy por alrededor de 800.000 personas a lo largo de 8 kilómetros en calles de Pasadena, 44 millones de televidentes en EU y otros 28 millones en el mundo.

La primera fiesta de carruajes tirados por caballos adornados con flores y otros materiales naturales, más bandas musicales, fue idea del Club de Cazadores del Valle, quienes organizaron la primera edición en 1890.

Rose Parade 2019: Small fire erupts on float as procession makes its way through Pasadena https://t.co/TO1XGsCqOJ pic.twitter.com/JLaUM16jfg — Philly News Now (@phillynewsnow) 1 de enero de 2019 So proud of our @BeltonHS Magic Belles for their performances in today's @RoseParade🌹👏🌹 #BISDmoments pic.twitter.com/sYd40Z5S4u — BeltonISD (@BeltonISD) 1 de enero de 2019