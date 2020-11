Director de la OMS está bajo cuarentena por contacto con positivo a Covid-19

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció este domingo que fue puesto en cuarentena luego de ser identificado como un contacto cercano de un caso confirmado de Covid-19; no obstante, agregó que se sentía bien y sin ninguna sintomatología.

“Me han identificado como contacto de alguien que dio positivo en #Covid-19. Estoy bien y sin síntomas, pero me pondré en cuarentena en los próximos días, de acuerdo con los protocolos de la OMS, y trabajaré desde casa ”, dijo Adhanom a través de su cuenta de Twitter.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020

En su cuenta oficial, el especialista precisó que es de vital importancia que todas las personas cumplan con las medidas de salud ya establecidas, debido a que solo así se romperá la cadena de transmisión del nuevo coronavirus.

“Es de vital importancia que todos cumplamos con las pautas de salud. Así es como romperemos las cadenas de transmisión del #COVID19, suprimiremos el virus y protegeremos los sistemas de salud”, explicó.

My @WHO colleagues and I will continue to engage with partners in solidarity to save lives and protect the vulnerable. Together! — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020

Asimismo, detalló que los miembros de la Organización Mundial de la Salud seguirán trabajando para proteger a los más vulnerables y salvar vidas.

“Mis colegas de la OMS y yo continuaremos colaborando con socios en solidaridad para salvar vidas y proteger a los vulnerables. ¡Juntos!”, puntualizó.