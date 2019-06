Trump insiste: México puede detener el flujo de migrantes “si quiere”

El presidente estadunidense Donald Trump insistió en su visión de que si México quisiera, debería de manera inmediata parar el flujo de migrantes sin documentos y de drogas ilegales a Estados Unidos.

"Como signo de buena fe", México debería inmediatamente detener la corriente de personas y drogas por su territorio a nuestra frontera sur, escribió en un nuevo tuit.

As a sign of good faith, Mexico should immediately stop the flow of people and drugs through their country and to our Southern Border. They can do it if they want! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de junio de 2019

El jefe de la Casa Blanca envió su mensaje en su primer día de visita de Estado a Reino Unido, la cual concluirá el próximo miércoles.

Ellos (México) pueden hacerlo si quieren, señaló en el tuit que sigue la línea de los enviados desde el pasado jueves, cuando anunció la imposición gradual de aranceles a las importaciones mexicanas a Estados Unidos, comenzando con 5% este lunes 10 de junio.

