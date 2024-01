Dos trenes chocan y se descarrilan en el metro de NY

Dos trenes del metro de Nueva York se impactaron este jueves en la 96 y Broadway en el Upper West Side Manhattan, lo que provocó que uno de ellos se descarrilara.

🚨#UPDATE: All passengers have been evacuated from the affected trains and the station and no injuries have been reported. Only emergency personnel remain inside the station (1) train service is now suspended between South Ferry and 137 St-City College stations due to the… pic.twitter.com/4F3zFgG7Xc — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 4, 2024

De acuerdo con la Metropolitan Transportation Authority (AMT), personal de emergencia se encuentra en el lugar para brindar ayuda y los bomberos auxilian a los pasajeros a evacuar los trenes.

A través de redes sociales se dio a conocer que el servicio está suspendido entre las estaciones South Ferry y 137 St-City College debido al descarrilamiento y no se reportan heridos.

Información en proceso