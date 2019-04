El mundo conmocionado por incendio de Notre Dame

El terrible incendio que ha consumido casi el 40% de la catedral de Notre Dame ha comisionado a todo el mundo,

El presidente francés Emmanuel Macron dijo que consterna a la nación el incendio en la catedral de Notre Dame en París y que “una parte de nosotros se quema”.

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 15, 2019

México lamenta incendio; es una tragedia para el arte, cultura y religión

El gobierno de México lamenta profundamente el fuerte incendio que se registra esta tarde en la catedral de Notre Dame de París, Francia.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, indicó vía su cuenta de Twitter que pueblo y gobierno de México expresan su solidaridad con Francia y ponen a disposición su apoyo y conocimientos para la reconstrucción que habrá de venir.

Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el incendio y dijo que era una desgracia para el arte, la cultura y la religión.

Lamento el incendio en la catedral de Notre Dame, en París, Francia. Es una desgracia para el arte, la cultura y la religión. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 15 de abril de 2019 Lamentamos profundamente el incendio en la catedral de Notre Dame de Paris. Pueblo y Gobierno de México expresan su solidaridad con Francia y ponen a disposición su apoyo y conocimientos para la reconstrucción que habrá de venir. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 15 de abril de 2019 #París #NotreDame #incendio. La zona ha sido completamente evacuada. Las autoridades francesas no reportan víctimas de ninguna nacionalidad y tienen control total de la zona afectada. — Ambassade du Mexique (@EmbaMexFra) 15 de abril de 2019

Tan terrible ver el inmenso incendio en la catedral de Notre Dame: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió este lunes emplear aviones cisterna para apagar el incendio en la catedral de Notre Dame de París, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital francesa.

"Tan terrible ver el inmenso incendio en la catedral de Notre Dame en París. A lo mejor, se podrían emplear aviones cisterna para apagarlo ¡Hay que actuar rápido!", escribió el mandatario estadounidense en un mensaje en su cuenta personal de Twitter.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de abril de 2019

Por su parte, la primera dama estadounidense, Melania Trump, también hizo referencia al incendio en el templo parisino a través de la misma red social: "Mi corazón se parte por la gente de París tras ver el fuego en la catedral de Notre Dame. Rezando por la seguridad de todo el mundo", dijo.

My heart breaks for the people of Paris after seeing the fire at Notre Dame Cathedral. Praying for everyone’s safety. — Melania Trump (@FLOTUS) 15 de abril de 2019

Estas horribles imágenes de Notre Dame en llamas duelen: Merkel

La canciller alemana Angela Merkel afirmó el lunes que la catedral Notre Dame de París, golpeada por un impresionante incendio de origen desconocido, constituye un "símbolo de Francia" y de "nuestra cultura europea".

"Estas horribles imágenes de Notre Dame en llamas duelen. Notre Dame es un símbolo de Francia y de nuestra cultura europea. Nuestros pensamientos están con los amigos franceses", tuiteó el portavoz de la canciller, Steffen Seibert.

"Nuestro pensamiento está con todos los servicios de emergencia y con nuestros amigos franceses. Con ellos, esperamos que el incendio no cause víctimas", afirmó en Twitter el jefe de la diplomacia alemana.

La Chancelière Angela Merkel: C'est avec une profonde tristesse que je suis les evénements à Paris. Je suis peinée de voir ces terribles images de #NotreDame, symbole de la France et de notre culture européenne, en flammes. Nos pensées vont à nos amis français. #Paris — Steffen Seibert (@RegSprecher) 15 de abril de 2019

Unesco esta "junto a Francia para restaurar y salvaguardar este patrimonio inestimable"

La Unesco dijo estar "junto a Francia para restaurar y salvaguardar este patrimonio inestimable" que es la catedral de Notre Dame, devorada el lunes por las llamas, tuiteó su directora general, Audrey Azoulay.

Inscrita en el Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1991, la emblemática catedral gótica, en pleno corazón de París, fue devastada por un incendio el lunes por la noche.

"Inmensa emoción ante el dramático incendio en la catedral de #NotreDame de París, inscrita en el #PatrimonioMundial en 1991. La @UNESCO_es sigue de cerca la situación y está junto a Francia para restaurar y salvaguardar este patrimonio inestimable" https://t.co/VzO8ULlhyS — UNESCO en español (@UNESCO_es) 15 de abril de 2019

Se derrumba la aguja central de la catedral

La aguja central de la catedral se ha derrumbado devorada por el incendio que afecta a buena parte del tejado del templo gótico.

Las llamas aparecieron poco después de la hora de cierre al público del monumento, que se encontraba en obras de restauración.

La policía ha acordonado la zona y está desalojando a los numerosos turistas que se encontraban dentro de la catedral.

De acuerdo con las primeras informaciones, el incendio puede estar ligado a las obras de restauración que se están efectuando en el tejado de la capital.

