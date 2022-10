Elnaz Rekabi: La escaladora iraní que compitió sin velo y podría terminar en la cárcel

El pasado fin de semana, el nombre de la deportista iraní Elnaz Rekabi llegó a ser reconocido luego de competir sin el tradicional velo en la final de cuerda de los campeonatos asiáticos de escalada en Seúl, lo cual fue catalogado como una protesta contra el actual régimen del país.

El gesto se ha interpretado como una muestra de apoyo a las protestas lideradas por mujeres en ese país por la presunta muerte bajo custodia policial el 16 de septiembre de la joven Mahsa Amini.

Gente allegada a la escaladora había denunciado que desde el pasado domingo, el día de su participación, no habían podido contactar con ello y que presuntamente los responsables deportivos del país habían confiscado el teléfono móvil y el pasaporte de Rekabi.

In a historic move, Iranian athlete Elnaz Rekabi who represented Iran at the Asian Climbing Competitions finals in Seoul, competed without hijab, disobeying the Islamic Republic's restrictions for female athletes. pic.twitter.com/KvxE5NoQLi — Iran International English (@IranIntl_En) October 16, 2022

Sin embargo, la embajada iraní en Corea del Sur aseguró que Elnaz ya está viajando a Teherán y negó las informaciones que aseguran que ha desaparecido o sido detenida.

"La señora Elnaz Rekabi, que participó en la ronda final de los Campeonatos de Asia de Escalada, partió de Seúl rumbo a Irán, a primera hora de hoy, 18 de octubre de 2022, junto a otros miembros de su equipo", aseguró la legación diplomática en un comunicado.

El gesto de la escaladora ha sido visto como una valiente muestra de apoyo a las mujeres de su país que llevan semanas protestando contra la obligatoriedad de llevar el velo tras la muerte en septiembre de la joven Mahsa Amini, sin embargo, esto parece ser que se trató de un error.

De acuerdo a un comunicado de la propia Rekabi, la deportista pidió disculpas por no haber llevado el velo puesto en la competición y aseguró que se debió a una acción "involuntaria" porque la llamaron para escalar de modo inesperado.

"Me disculpo por las preocupaciones que causé", afirmó Rekabi en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Instagram, en la que explicó que en la ronda final del Campeonato Asiático de Escalada celebrado en Corea del Sur, debido a la inapropiada programación y la llamada impredecible para escalar, involuntariamente mi vestimenta tuvo problema".

"Actualmente, estoy regresando a Irán con el equipo, de acuerdo con el calendario preestablecido, agregó la deportista.

La legislación de la República Islámica obliga llevar el velo a todas las mujeres iraníes, incluidas las deportistas, en las competiciones internacionales.

La legislación iraní prevé penas que van desde multas apenas de prisión por infringir la obligatoriedad de cubrir totalmente el cabello. Según esas leyes, aprobadas en 1983, la deportista podría ser inclusive encarcelada.

Las protestas contra el actual régimen en Irán comenzaron el 16 de septiembre, tras la muerte de la joven kurda Mahsa Amini, de 22 años, que fue detenida tres días antes por la policía de la moral por haber llevado supuestamente mal puesto el velo, y que perdió la vida bajo la custodia de la policía.

Con información de EFE y AFP