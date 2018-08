Erdogan desmiente crisis económica en Turquía, acusa que EU "apuñala por la espalda"

TURQUÍA.- La economía turca no está en crisis ni se dirige a una bancarrota y las fluctuaciones en el tipo de cambio son los "misiles" de una guerra económica contra Turquía, dijo el sábado el presidente Tayyip Erdogan.

En declaraciones formuladas durante una reunión de su partido AK en la ciudad costera de Rize en el Mar Negro, Erdogan dijo que Turquía se estaba preparando para realizar transacciones a través de monedas nacionales con China, Rusia y Ucrania.

Erdogan, además, denunció que Estados Unidos está "apuñalando por la espalda" a Turquía con medidas económicas, pese a que ambos países luchan juntos en varios conflictos en el marco de la OTAN.

"Por una parte, somos aliados estratégicos, por otra te disparan en los pies. Por una parte, cuando todos abandonaron Afganistán, nosotros seguimos, estamos en Somalia con la OTAN... Y luego tienes que afrontar que te apuñalen por la espalda", se quejó el presidente.

Denunció especialmente la duplicación de las tasas aranceles sobre el acero y aluminio turcos, anunciados en Twitter por el presidente estadounidense, Donald Trump, el viernes pasado y que entró en vigor este lunes.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de agosto de 2018

Existe una Organización Mundial del Comercio. No te puedes acostar por la noche, y cuando te levantes por la mañana, dices: 'He puesto tales aranceles al acero

Tayyip Erdogan

Negó también, como ya hizo ayer su yerno y ministro de Economía, Berat Albayrak, que Turquía tuviese intención de confiscar los depósitos en moneda extranjera o convertirlos por la fuerza en liras turcas para frenar la caída de la divisa nacional.

"Quienes dicen eso son una red de traidores. Los que lancen estas especulaciones lo pagarán", amenazó el presidente.