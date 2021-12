EU amplía pruebas y vacunación Covid-19 ante avance de Ómicron

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer este martes que se aplicarán más pruebas para detectar contagios de Covid-19 e hizo un llamado para que las personas no vacunadas acudan a inmunizarse lo antes posible, pues es la única manera de protegerse contra la nueva variante.

Este mismo día, el gobierno estadounidense que distribuirá millones de pruebas Covid-19 ante el avance de la variante Ómicron, que hasta ahora ha provocado nuevos cierres alrededor del mundo y el regreso de restricciones sanitarias de cara a los festejos de Navidad y Año Nuevo.

La Casa Blanca aseguró que también donará más de 500 millones de dólares a organizaciones internacionales para combatir la pandemia en numerosos países, mientras EU ya recibió restricciones de viaje por parte de Israel.

La cantidad de mutaciones que la variante Ómicron presenta despertaron miedo en el mundo ante la posibilidad de que las vacunas existentes pierdan efectividad; sin embargo, instituciones de salubridad alrededor del mundo han comentado en varias ocasiones que se requiere investigación para conocer este dato.

En este sentido, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) apuntó que es muy pronto para saber si las farmacéuticas que han desarrollado vacunas contra el SARS-CoV-2 deberán desarrollar una fórmula específica para la nueva variante.

Ómicron, que ya ha sido detectada en decenas de países, parece más infecciosa, de acuerdo con los primeros datos, pero hasta ahora los indicadores señalan que no provoca cuadros más severos de Covid-19.

Su rápida propagación por el mundo ha hecho que los gobiernos vuelvan a imponer restricciones antes de las festividades de Navidad y Año Nuevo, enterrando las esperanzas de que lo peor de la pandemia había quedado atrás.

Más pruebas y vacunas para frenar a Ómicron

Luego de darse a conocer la información sobre las donaciones que hará el gobierno estadounidense, el presidente Joe Biden dio un mensaje para los ciudadanos, donde pidió que quienes no han completado el cuadro de vacunación contra el coronavirus acudan lo antes posible, ya que no hacerlo implica un mayor riesgo de contraer el virus y enfermar gravemente.

En este sentido, el mandatario comentó que incrementará la capacidad de vacunación en el país para lograr una mayor cobertura, en línea con las recomendaciones de organizaciones internacionales, que señalan los altos porcentajes de inoculación como la manera más factible para terminar con la pandemia.

.@POTUS is moving to ensure Americans can get vaccinated and boosted more easily this Winter—including pop-up clinics, deploying more vaccinators, and expanding capacity at pharmacies. pic.twitter.com/xpPQQnsdDU — The White House (@WhiteHouse) December 21, 2021

Asimismo, apuntó que las personas no vacunadas mantendrán viva la pandemia y pueden saturan nuevamente el sistema de salud. "La vacuna es segura y es gratis", comentó Biden a modo de invitación.

El presidente Biden aseguró que Estados Unidos está preparado frente a la variante y repitió que no hay motivos para alarmarse, al menos para los estadounidenses vacunados.

"Todos deberíamos estar preocupados por ómicron pero no alarmardos [...] esto no es marzo de 2020", añadió. "Doscientos millones de personas están completamente vacunadas. Estamos preparados, sabemos más. Solo tenemos que seguir enfocados".

Para mitigar los efectos de la nueva variante, Biden comentó también que se reforzará el personal médico militar desplegado en el sistema hospitalario del país.

Estados Unidos también entregará 580 millones de dólares a organizaciones internacionales, principalmente la OMS, para luchar contra el Covid-19 en el marco del avance de Ómicron, dijo el secretario de Estado, Antony Blinken.

El anuncio fue hecho luego de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos dijeran que el 73.2% de los casos nuevos registrados en el país la semana pasada correspondían a la nueva variante. Dinamarca dijo este martes que esta variante también es la dominante en el país.

Biden recurrió a Twitter el lunes por la noche para motivar a las personas a vacunarse y adoptar medidas de seguridad como el uso de mascarillas, advirtiendo que los casos de ómicron van en aumento.

Adiós a los festejos de fin de año

Ante la propagación de Ómicron, Israel volvió a imponer duras restricciones. Un comité parlamentario prohibió el martes a ciudadanos y residentes viajar a Estados Unidos, al colocarlo en una lista negra de más de 50 países en la que también están Bélgica, Canadá, Alemania, Hungría, Marruecos, Portugal, Suiza y Turquía.

De su lado, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió a los países redoblar sus esfuerzos para lograr ver el fin de la pandemia y urgió a que se cancelen los eventos de fin de año.

Mejor "celebrar tarde que celebrar ahora y lamentarse después", dijo el lunes.

París ya canceló sus celebraciones, mientras Alemania limitó el martes a 10 personas las reuniones y fiestas de Nochevieja y prohibió el público en los grandes eventos deportivos a partir del 28 de diciembre.

"No es el momento de celebrar fiestas y veladas amistosas con mucha gente", dijo el canciller Olaf Scholz después de hablar con los líderes regionales del país.

A partir del 28 de diciembre, los grandes eventos "ya no se celebrarán con espectadores, esto se aplica en particular a los partidos de futbol", añadió. También se cerrarán los clubes nocturnos.

La región española de Cataluña también está considerando restricciones, mientras Marruecos anunció una prohibición total de las celebraciones de Año Nuevo.

Holanda ya impuso un confinamiento navideño, y funcionarios europeos han advertido que Ómicron podría ser la variante dominante en Europa para mediados de enero.

En tanto, en Ecuador, el gobierno descartó este martes un confinamiento durante las fiestas de diciembre.

Los científicos se apresuran para saber más sobre la variante detectada por primera vez el mes pasado en Sudáfrica, y que ha infectado a personas con la pauta de vacunación completa en todo el mundo.

La jefa de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) dijo que es muy pronto para saber si es necesaria una vacuna específica, pues hace falta más información.

"Aún no hay respuesta sobre si necesitaremos una vacuna adaptada con una composición diferente para enfrentar esta (Ómicron) o cualquier otra variante", dijo Emer Cooke.

Sus comentarios ocurrieron en momentos en que la OMS aprobó otra vacuna el martes, la de la firma estadounidense Novavax.

La vacuna fue autorizada por la Unión Europea el lunes, la quinta aceptada en el bloque tras las de Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson.

Los funcionarios esperan que la vacuna Novavax, hecha con tecnología más convencional que otras, ayude a persuadir a quienes tienen dudas sobre la vacunación.