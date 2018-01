Evacuan a miles de personas en Filipinas por erupción de volcán Mayón

MANILA.- Más de un millar de personas han sido evacuadas por las erupciones de un volcán al este de Filipinas que han generado una nube de gases y cenizas, informaron hoy autoridades locales, que han decretado la alerta en la región.

El volcán Mayón, ubicado al sureste de la isla de Luzón, a unos 350 kilómetros de Manila, hizo erupción hasta tres veces en las últimas 24 horas, la primera de ellas la tarde del sábado y la última esta mañana de lunes, indicó la agencia sismológica de Filipinas, PHIVOLCS.

La erupción "produjo una nube de ceniza que en gran parte fue cubierta por las nubes de las montañas. Se detectó un olor sulfúrico en los rastros de las cenizas caídas en Camalig, provincia de Albay", expresó la agencia en un comunicado.

En las últimas 24 horas un total de 665 familias de las localidades cercanas de Guinobatan y Camalig han sido evacuadas a centros especiales en la región, informó la Policía de Albay.

Las autoridades han aconsejado a la población no acercarse a un radio de 6 kilómetros del volcán y han decretado el nivel de alerta 2, que indica "creciente preocupación" ante la posibilidad de erupciones más fuertes y peligrosas.

Lava flows down crater of Mount Mayon as nearly 15,000 people flee from villages around the Philippines' most active volcano. https://t.co/AMFp5EfjhV pic.twitter.com/uPbfRc51r0 — ABC News (@ABC) 15 de enero de 2018

El aumento del nivel de alerta implica que la actividad del Mayón podría ser de "origen magmático, lo que provocaría más erupciones freáticas o conducir finalmente a erupciones magmáticas peligrosas", según PHIVOLCS.

La agencia emitió un comunicado posteriormente para confirmar que mantendrá este nivel de alerta hasta nueva orden y continuará monitorizando la actividad del volcán para determinar si pueden producirse nuevas erupciones.

De momento, el Mayón ha dejado nubes grises que han desprendido ceniza sobre las áreas cercanas, además de provocar fuertes estruendos, según los testimonios ofrecidos a medios locales por los residentes de las cercanas poblaciones de Camalig y Guinobatan.

Las autoridades también han restringido el vuelo de aeronaves en las inmediaciones.

Filipinas tiene 23 volcanes activos y la mayor erupción en la historia del país fue la del Pinatubo en junio de 1991, que causó unos 850 muertos y más de un millón de damnificados.

El archipiélago filipino se asienta sobre una zona de intensa actividad sísmica inscrita dentro del llamado "Anillo de fuego del Pacífico".