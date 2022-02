Helicóptero se desploma a metros de una playa abarrotada de bañistas en Miami [Video]

La tarde de este sábado un helicóptero se desplomó en una playa de Miami Beach, Florida, en Estados Unidos; de acuerdo con el Departamento de Policía, dos de los tres ocupantes de la aeronave fueron transportados al hospital.

El Departamento de Policía de Miami Beach informó que a las 13:10 horas de este sábado un helicóptero en el que viajaban tres personas se desplomó frente a una de las playas de la ciudad estadounidense.

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.



1/2 pic.twitter.com/heSIqnQtle — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 19, 2022

Asimismo, informó que dos de las tres personas que ocupaban la aeronave tuvieron que ser trasladadas al Hospital Jackson Memorial, donde su condición se reporta como estable.

Las autoridades de Miami Beach señalaron que varias organizaciones acudieron a la playa donde ocurrió siniestro, incluyendo la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que el helicóptero cae en el océano, frente a una playa abarrotada de bañistas. Sorprendentemente, ninguna persona aparte de los ocupantes de la aeronave resultó herida.

El medio CNN tuvo acceso a una comunicado de la FAA, en el que se detalla que hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que se dio el accidente.

Por otro lado, la agencia informó que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) estará a cargo de la información y dará más detalles del siniestro.