Dos huracanes y una tormenta avanzan al mismo tiempo por el Atlantico

Florence, Helene e Isaac prosiguen hoy su fortalecimiento en aguas del Atlántico, las dos primeras convertidas en huracanes en las últimas horas y, en el caso de Florence, con la amenaza de impactar como huracán de categoría mayor el sureste de Estados Unidos, informó el Centro Nacional de Huracanes(CNH) de ese país.



Florence, que esta mañana se convirtió en huracán, se encuentra a 935 kilómetros al noreste del norte de las islas de Sotavento (Antillas Menores) e impactará en las costas de las Carolinas, en el sureste de Estados Unidos, entre el jueves y la madrugada del próximo viernes, de acuerdo con el boletín de las 21.00 GMT del centro meteorológico.

Con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, Florence proseguirá su veloz intensificación y el lunes se prevé sea un ciclón mayor, es decir por encima de la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.



Se espera que siga siendo un huracán mayor extremadamente peligroso hasta el jueves , añadió el CNH.



Florence, que por el momento se ubica en aguas abiertas del Atlántico y no representa peligro para zonas pobladas, se desplaza a 11 kilómetros por hora con dirección oeste, trayectoria que mantendrá a lo largo de hoy para en los días sucesivos dar un giro hacia el oeste-noroeste.



"En la trayectoria prevista, el centro de Florence se moverá sobre el suroeste del océano Atlántico, entre las Bermudas y las Bahamas, el martes y el miércoles, y se acercará a la costa sureste de Estados Unidos el jueves", indicó el CNH, con sede en Miami.



El otro ciclón en la mira de los meteorólogos, Isaac, formado el sábado, también se ha fortalecido en las últimas horas y, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, está cerca de llegar a ser un huracán, lo cual suceda posiblemente esta noche.



A 2.240 kilómetros al este de las islas de Barlovento, también en las Antillas Menores, Isaac no ha merecido por el momento avisos ni advertencias para zonas costeras, no obstante los pronósticos prevén que este ciclón atraviese ese conjunto de islas como un huracán hacia el jueves de la próxima semana.



Isaac, la novena tormenta formada en la actual temporada de huracanes en el Atlántico, se mueve hacia el oeste a 19 kilómetros por hora.



La tercera tormenta activa, Helene, como se esperaba se ha fortalecido este domingo hasta transformarse en un huracán con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora.



El sistema ha proseguido su trayectoria hacia el oeste, a una velocidad de traslación de 20 kilómetros por hora, y de esta manera se ha alejado de las islas de Cabo Verde, en las que se ha desactivado el aviso de tormenta tropical para las islas Santiago, Fogo y Brava.



Helene se ubica ahora a 230 kilómetros al suroeste del extremo sur de ese archipiélago, y se espera que el lunes haga un giro con dirección oeste-noroeste, rumbo a mar abierto.



Los meteorólogos estadounidenses vaticinaron el pasado 9 de agosto una temporada de huracanes en el Atlántico un 60 % por debajo de lo normal.



El pronóstico de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) de ese país prevé cinco huracanes en la cuenca del Atlántico y solo uno de ellos de las categorías más destructivas.



En la actual temporada de huracanes en el Atlántico se han formado nueve tormentas tropicales, de las cuales Beryl, Chris y Florence se convirtieron en huracanes, la última de categoría mayor.

