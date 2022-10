Biden aprobará nuevas sanciones contra Irán por represión durante protestas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió este martes que esta misma semana tomará medidas contra los responsables de la represión de las protestas en Irán.

En un mensaje en Twitter, Biden confirmó así que cumplirá con la advertencia que lanzó ayer lunes de imponer sanciones a los autores de la violencia contra manifestantes pacíficos en Irán, después de que Washington sancionara recientemente a la República Islámica.

"Estados Unidos apoya a las mujeres iraníes y a los ciudadanos iraníes que inspiran al mundo con su valentía. Esta semana, impondremos costos adicionales a los perpetradores de violencia contra manifestantes pacíficos. Continuaremos apoyando los derechos de los iraníes a protestar libremente", dijo el mandatario.

The United States stands with Iranian women and Iranian citizens who are inspiring the world with their bravery.



This week, we will impose further costs on perpetrators of violence against peaceful protestors. We'll continue to support the rights of Iranians to protest freely. — President Biden (@POTUS) October 4, 2022

¿Qué dijo Irán sobre sanciones de EU?

El mensaje en Twitter llega después de que el Gobierno de Irán aconsejara a Biden que se centre en los derechos humanos de su país y no en los de la nación iraní, un día después de que Washington amenazase a Teherán con más castigos por la represión de las protestas.

"Es mejor que el señor Joe Biden piense un poco en el historial de derechos humanos de su país antes de hacer gestos humanitarios, aunque la hipocresía no necesita pensar.

"Todo el mundo ha visto el verdadero rostro de los derechos humanos estadounidenses en Palestina, Afganistán, Irak, Yemen, Libia, Siria e incluso en Estados Unidos”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí.

El Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí. | Foto: AFP

Finalmente, recordó que Irán vive bajo las sanciones estadounidenses, algo que consideró un claro ejemplo de crímenes contra la humanidad.

EU sancionó en las últimas semanas a la Policía de la Moral por la muerte de la joven kurda Mahsa Amini y a siete altos funcionarios de seguridad por la represión de las manifestaciones.

Protestas en Irán

Las manifestaciones se desataron el viernes 16 de septiembre por la muerte de Amini tras ser detenida por no llevar el velo por la Policía de la moral.



En los últimos días esas movilizaciones se han centrado en universidades, además de en gestos de desobediencia por las calles, como es quitarse el velo.

La muerte de Amini desató las protestas en Irán. | Foto: AFP

con el uso de porras, gases lacrimógenos, cañones de agua y, según la ONU, munición real.Las redes sociales están siendo cortadas por las tardes y noches para controlar las protestas, mientras que el internet fijo se encuentra muy ralentizado.

La televisión estatal iraní afirmó hace más de una semana que 41 personas han fallecido, pero la ONG Irán Human Rights, con base en Oslo, eleva la cifra a 92.