Biden pide confrontar lobby pro-armas tras condenar tiroteo en escuela de Texas

El presidente Joe Biden pidió el martes a los estadounidenses confrontar al poderoso lobby pro-armas del país tras condenar el tiroteo en la escuela primaria Robb de Texas que dejó un saldo de 21 muertos entre ellos, 18 niños.

En conferencia desde la Casa Blanca, el mandatario envió un fuerte mensaje donde aseguró que el dolor producido por dicha tragedia era momento de convertirlo en acción contra leyes a favor de la portación de armas, tema que se ha convertido en una de las principales líneas de discusión en EU.

"¿Cuándo, por el amor de Dios, nos vamos a enfrentar al lobby de las armas? Tenemos que dejarle claro a todos los funcionarios electos de este país: es hora de actuar", dijo el mandatario.

Asimismo, reveló que en su viaje de regreso de Japón estuvo pensando el por qué este tipo de ataque no pasan en otros países y sólo ocurren en Estados Unidos.

"Este tipo de asesinatos no ocurren en otras partes del mundo, parece que sólo ocurren en América. ¿Por qué porque estamos dispuestos a seguir viviendo con esta cacería?".

President Biden addresses the nation on the horrific elementary school shooting in Uvalde, Texas. https://t.co/hyscFyyNfz — The White House (@WhiteHouse) May 25, 2022

En breve, más información.