Kim Jong Un y Xi Jinping se reúnen en Beijing

El líder norcoreano, Kim Jong Un realizó una visita no oficial a China del domingo al miércoles a invitación del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de China, Xi Jinping.

Xi conversó con Kim durante la visita de éste en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing. Xi y su esposa, Peng Liyuan, celebraron un banquete de bienvenida para Kim y su esposa, Ri Sol Ju, y asistieron a una representación artística juntos.

La visita fue el primer viaje conocido de Kim al exterior desde que asumió el poder en el 2011 y los analistas creen que servirá como preparación para las próximas cumbres con Corea del Sur y Estados Unidos.



At the invitation of Xi Jinping, Kim Jong Un paid an unofficial visit to China from March 25 to 28 pic.twitter.com/OG9695uZ6F — China Xinhua News (@XHNews) 28 de marzo de 2018

Pekín ha sido tradicionalmente el aliado más cercano de Corea del Norte, pero sus lazos se han tensado por la búsqueda de armas nucleares de Pyongyang y el respaldo de China a las duras sanciones de Naciones Unidas en respuesta.

Las especulaciones sobre una posible visita de Kim a Pekín se extendieron a principios de esta semana después de que se viera un tren similar al usado por el padre de Kim en la capital china, junto con una seguridad reforzada y una gran caravana de automóviles.

La agencia de noticias Yonhap de Corea del Sur reportó que Kim visitó China de domingo a miércoles con su esposa, Ri Sol Ju, y citó a Corea del Norte sin dar más detalles. Xi aceptó una invitación de Kim para visitar Corea del Norte, dijo Yonhap.

Una mejora de los vínculos entre Corea del Norte y China sería una señal positiva antes de las cumbres planificadas que involucran a las dos Coreas y Estados Unidos, dijo el martes un funcionario surcoreano de alto rango.

El padre de Kim Jong Un, Kim Jong Il, se reunió con el entonces presidente Jiang Zemin en China en el 2000 antes de una cumbre entre las dos Coreas en junio de ese año. Esa visita se vio en ese momento como una reafirmación de los estrechos lazos con Pekín.