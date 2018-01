Lluvia de tuits: Trump comienza el año arremetiendo en Twitter

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió hoy al trabajo con una agenda cargada para 2018, incluida una urgente negociación presupuestaria y una decisión sobre el futuro de miles de jóvenes indocumentados, y sin despejarse la sombra de la investigación sobre Rusia.

Trump, que regresó este lunes tras diez días de vacaciones en su mansión de Mar-a-Lago (Florida), se despertó con ganas de tuitear y ofreció en la red social una lluvia de opiniones sobre Irán, Corea del Norte, los demócratas y los inmigrantes indocumentados.

"Estados Unidos está vigilando a Irán"

El presidente estadounidense, insistió hoy en que está "vigilando" la situación en Irán, donde las protestas que comenzaron el pasado jueves han causado 20 muertos y las autoridades han amenazado con acusar a los manifestantes de delitos castigados con la pena de muerte.

"El pueblo de Irán por fin está actuando contra el brutal y corrupto régimen iraní. Todo el dinero que tan tontamente les dio el presidente (Barack) Obama fue a parar al terrorismo y a sus 'bolsillos'", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

"El pueblo tiene poca comida, una gran inflación y ningún derecho humano. ¡Estados Unidos está vigilando!", agregó.

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de enero de 2018

Las manifestaciones antigubernamentales contra la corrupción y la carestía de la vida han dejado ya al menos 20 muertos en los enfrentamientos registrados entre los manifestantes y los agentes de seguridad y 450 personas han sido detenidas solo en Teherán.

Trump lleva varios días tuiteando sobre la situación en Irán: este lunes aseguró que "es hora de un cambio" en el país, y el domingo acusó al Gobierno iraní de "cerrar Internet para que los manifestantes pacíficos no puedan comunicarse", después de que se cortara totalmente el acceso a las redes sociales.

"Cero muertos por accidentes de avión en 2017"

Trumo, también se arrogó hoy el mérito de que en 2017 no se haya registrado en el país ni un solo fallecimiento debido a un accidente aéreo en grandes vuelos comerciales.

"Desde que llegué al cargo he sido muy estricto con la aviación comercial", afirmó Trump para agregar que en el pasado año -su primero al frente de la Casa Blanca- no se habían contabilizado muertes en este ámbito.

El mandatario aseguró en su perfil en la red social Twitter que se trata de "buenas noticias", ya que habían informado "de que hubo cero muertos en 2017, el año mejor y más seguro registrado".

Since taking office I have been very strict on Commercial Aviation. Good news - it was just reported that there were Zero deaths in 2017, the best and safest year on record! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de enero de 2018

De este modo, Trump se arrogó el logro sin precisar qué regulaciones implementadas por su gabinete habían conllevado este éxito a nivel de seguridad.

"Los defensores de indocumentados acabarán enamorándose de mí"

Por otro lado, pronosticó que los hispanos y los defensores de los jóvenes indocumentados conocidos como "soñadores/dreamers" acabarán abandonando a los demócratas y "enamorándose" de los republicanos y de él, e insistió en la necesidad de construir el muro con México.

"Los demócratas no están haciendo nada por DACA, solo están interesados en juegos políticos. ¡Los activistas a favor de DACA y los hispanos se pondrán duros con los demócratas, y empezarán a 'enamorarse' de los republicanos y de su presidente! Nosotros buscamos RESULTADOS", escribió Trump en Twitter.

Democrats are doing nothing for DACA - just interested in politics. DACA activists and Hispanics will go hard against Dems, will start “falling in love” with Republicans and their President! We are about RESULTS. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de enero de 2018

En septiembre, Trump derogó ese programa ejecutivo, que había protegido de la deportación a 800 mil jóvenes indocumentados conocidos como "dreamers" o "soñadores", pero dio seis meses al Congreso -hasta el próximo 5 de marzo- para que acordara una solución legislativa para su situación migratoria.

Compelmetando su tuit, volvió a insistir en su promesa estrella de la campaña electoral de 2016, al asegurar en un tuit que conseguirá contratar "más y más" agentes de la Patrulla Fronteriza y construir "el desesperadamente necesitado MURO" en la frontera.

Gesto de Kim Jong-un hacia Seúl podría ser una "buena noticia"

El presidente de EU aseguró que la afirmación del líder norcoreano, Kim Jong-un, de que está abierto al dialogo con Corea del Sur podría ser "una buena noticia", aunque opinó que habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

"Las sanciones y 'otras' presiones están empezando a tener un gran impacto sobre Corea del Norte. Los soldados están huyendo peligrosamente a Corea del Sur", escribió Trump en Twitter.

"El hombre cohete quiere hablar ahora con Corea del Sur por primera vez. Quizá eso sea una buena noticia, quizá no. ¡Ya veremos!", añadió, utilizando el apodo con el que se refiere habitualmente a Kim Jong-un.

Sanctions and “other” pressures are beginning to have a big impact on North Korea. Soldiers are dangerously fleeing to South Korea. Rocket man now wants to talk to South Korea for first time. Perhaps that is good news, perhaps not - we will see! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de enero de 2018

El líder norcoreano aseguró en su discurso de Fin de Año que está abierto al dialogo con el Sur, para que su país envíe una delegación a los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018, que tendrán lugar en territorio surcoreano entre el 9 y el 25 de febrero.

Cárcel para Comey y a asesora de Clinton

Finalmente, pidió hoy la "cárcel" para Huma Abedin, una asesora de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, y sugirió que el Departamento de Justicia también debería "actuar" contra James Comey, el exdirector del FBI al que él despidió en mayo pasado.

"La principal asesora de la corrupta Hillary Clinton, Huma Abedin, ha sido acusada de ignorar protocolos básicos de seguridad", escribió Trump en cuenta de Twitter.

"Puso contraseñas confidenciales en las manos de agentes extranjeros. ¿Recuerdan las imágenes de los marineros en un submarino? ¡Cárcel! ¿El Departamento de Justicia del 'Estado profundo' debería actuar finalmente? También contra Comey y otros", añadió.

Crooked Hillary Clinton’s top aid, Huma Abedin, has been accused of disregarding basic security protocols. She put Classified Passwords into the hands of foreign agents. Remember sailors pictures on submarine? Jail! Deep State Justice Dept must finally act? Also on Comey & others — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de enero de 2018

Con ese confuso tuit, Trump parecía estar refiriéndose a un informe publicado en el diario conservador The Daily Caller, según el cual, cuando Clinton era secretaria de Estado (2009-2013), su asesora Abedin reenvió correos electrónicos del Departamento de Estado a su cuenta personal de correo en Yahoo.

De acuerdo con esa información, esos correos incluían contraseñas para acceder a algunos sistemas del Gobierno, y Abedin los reenvió poco antes de un problema de seguridad en Yahoo que afectó a todas las cuentas de sus clientes.

El mandatario aprovechó para ventilar su tensión con Comey, al que despidió abruptamente en mayo pasado aludiendo a su supuesta mala gestión de la investigación del FBI sobre el manejo del correo electrónico por parte de Clinton durante su etapa como secretaria de Estado.

Pero son muchos congresistas y analistas los que sospechan que, en realidad, Trump quería apartar a Comey de la investigación del FBI sobre la supuesta influencia de Rusia en las elecciones de 2016 para beneficiar a la campaña del ahora presidente.

/amg