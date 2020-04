México, en el último lugar de países de la OCDE que realiza pruebas de Covid-19

México es el país dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicas (OCDE) con el menor nivel de pruebas de diagnóstico para coronavirus Covid-19.

De acuerdo con datos del organismo que agrupa a las mayores economías del mundo, México aplica 0.4 pruebas por cada mil habitantes, por debajo de Japón, que aplica 1.8 pruebas por cada mil personas.

Las pruebas de la enfermedad que aplica México está muy por debajo del promedio de la OCDE de 22.9 por cada mil habitantes, incluso de países con economías similares y de la misma región, como Chile, que cuenta con 8.1 pruebas aplicadas por cada mil ciudadanos.

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, destacó el aumento significativo de los esfuerzos de países como España para ofrecer más pruebas.

“El aumente de la capacidad de pruebas es crucial para las estrategias de desconfinación y para reducir los riesgos de nuevos brotes”, apuntó.

Islandia y Luxemburgo se encuentran a la cabeza, ambos con cifras muy superiores a la media con 134,9 y 64,6 test, respectivamente, realizados por cada mil habitantes.

España, con 28,6 test por cada 1.000 habitantes, se encuentra en octava posición, por detrás de los dos países ya citados y de otros como Israel (30) o Italia (29,7), por encima todos ellos de la media de la OCDE, que se sitúa en 22,9.

Por la parte baja, México es el país que menos test ha realizado porcentualmente (0,4 por cada 1.000 habitantes), por detrás de otros como Chile (8,1), Francia (9,1), Reino Unido (9,99) o Estados Unidos (15,6).

Los datos de la gráfica ofrecida por la OCDE vienen de la web Our World in Data, que recoge en su página los datos ofrecidos por los distintos ministerios de Sanidad y otros organismos sanitarios oficiales, así como del gabinete de la Presidencia del Gobierno español.

Con información de EFE

