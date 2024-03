Miles protestan contra Netanyahu en Israel: piden elecciones y un acuerdo para liberar rehenes

Miles de personas se congregaron este domingo en Jerusalén para protestar contra el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y para pedir la celebración de elecciones anticipadas en el país ante su gestión de la guerra en la Franja de Gaza, que se acerca a los seis meses.



Por primera vez, a las protestas antigubernamentales se unieron además familiares de los rehenes secuestrados por Hamas en la Franja de Gaza, que reclamaron un acuerdo que facilite la liberación de los 130 cautivos que aún permanecen en el enclave.



"Si no puede traerlos de vuelta, dé un paso al lado, váyase. Necesitamos a alguien en su lugar que sí pueda hacerlo", afirmó durante la protesta la hija de Hanna Katzir, una de las rehenes liberadas durante la tregua de siete días acordada entre Israel y Hamas el pasado noviembre.

El primer ministro, en declaraciones a los medios al mismo tiempo que tenía lugar la marcha, aseguró que convocar elecciones anticipadas solo serviría para paralizar las negociaciones para liberar a los secuestrados.

"El primero en agradecerlo sería Hamas", indicó.



Netanyahu garantizó que hace todo lo que está en su mano para traer de vuelta a los rehenes, pero que las exigencias del grupo islamista en las negociaciones en Doha (Catar) "son un peligro para la seguridad nacional". Los manifestantes no lo ven igual.

"Netanyahu no quiere que los rehenes vuelvan a casa porque sabe que en ese caso tendría que hacer frente a juicios pendientes y puede ir a la cárcel. Por eso, está prolongando tanto esta guerra", dijo a EFE Maya Gal, de 70 años, que este domingo participó en la marcha contra el Gobierno.

Según Maya, al mandatario "no le importan ni los soldados ni los rehenes, solo sus intereses políticos".



El jefe de la oposición a Netanyahu, Yair Lapid, criticó la decisión de las autoridades de no cancelar el receso de primavera de la Knéset (Parlamento), que dura seis semanas y comenzará el próximo 7 de abril.



"No tenemos receso para la gente que está luchando en Gaza. ¿Por qué debería la Knéset irse de vacaciones en un momento así?", dijo Lapid durante un discurso en la manifestación.

Laaglutinó apara pedir la. Entre ellos,en la reserva el Ejército que se congregaron en el barrio ultraortodoxo de Mea Shearim, donde pidieron que se reclute a los estudiantes de yeshivá (escuelas talmúdicas).Desde hace décadas, loshan podido evitar ser reclutados si estaban inscritos en colegios donde estudian la Torá y, a través de extensiones anuales, conseguían llegar hasta los 26 años, actual edad de exención militar, sin tener que alistarse.Pero una, aprobada en junio de 2023, expira esta medianoche de este domingo, con lo que los ultraortodoxos pueden comenzar a ser reclutados mañana lunes.

Tras ladepara la, que ya dura casi seis meses, además deltanto en la frontera norte con elcomo en el territorio ocupado de, muchos israelíes piden aque todos los jóvenes en Israel cumplan con su "deber militar".Pero la actualde su gobierno depende del apoyo vital de los partidos-Shas y Judaísmo Unido de la Torá- contrarios a alistarse y con la capacidad de hacer caer el Ejecutivo si son obligados a ello.

La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, mandó hoy cartas a los Ministerios de Defensa y Educación para pedirles que comiencen a trabajar en ela partir de este lunes.En su discurso de este domingo,confió en que el problema del reclutamiento de ultraortodoxos se resolverá, pero no dio más detalles.El primer ministro se enfrentará este domingo a una operación por una hernia que le fue descubierta el sábado, pero aseguró que volverá a la actividad muy pronto.

Mientras, en la Franja de Gaza, alrededor de una decena de periodistas resultaron heridos en un bombardeo israelí sobre el patio del Hospital Mártires de al Aqsa en la ciudad de Deir al Balah, el más importante del área central de Gaza, en el que además murieron dos personas, según una fuente del Ministerio de Sanidad gazatí.



Las autoridades de Hamas anunciaron que el número de periodistas que ha muerto en Gaza desde el comienzo de la guerra ascendió hoy a 137, después de que un fotoperiodista que trabajaba para varios medios falleciera cuando bombardearon su casa en el campamento de refugiados de al Maghazi, cerca de Deir al Balah.

Según cifras de este domingo, cerca de 32 mil 800 personas ha muerto desde el inicio de la guerra el pasado 7 de octubre, más del 70 por ciento de ellas mujeres y niños, y una treintena de niños ha fallecido por desnutrición aguda, según datos de Sanidad gazatí, ante la hambruna inminente que acecha la Franja.