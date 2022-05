Murió de dolor: fallece esposo de Irma García, maestra asesinada en primaria de Uvalde

Joe García, el marido de Irma García, una de las profesoras asesinadas en el tiroteo en una escuela en Texas, falleció este jueves tras sufrir un infarto, informaron sus familiares y medios de comunicación locales

Uno de los sobrinos de la maestra, John Martínez, anunció en Twitter que Joe García ha muerto "de pena".

Recordó que sus tíos se enamoraron cuando estaban en el instituto de secundaria y que dejan cuatro hijos -de 23, 19, 15 y 13 años- huérfanos.

i’m already being asked if there’s a gofund me and yes there is, Irma’s cousin set this up, even just a retweet would help https://t.co/9eSn3AaVfU — john martinez ❤️‍🔥 (@fuhknjo) May 26, 2022

El canal de televisión Fox26 de Houston, que citó a parientes, precisó que Joe García murió de un infarto.

Irma García es una de las dos maestras fallecidas en el tiroteo del martes en una escuela de la localidad texana de Uvalde, donde también perdieron la vida 19 niños.

La profesora llevaba 23 años ejerciendo de docente en el colegio Robb Elementary, donde se produjo la masacre y, según su hijo Christian García, que habló el miércoles con la cadena NBC, se erigió en escudo humano para proteger a sus estudiantes durante el tiroteo.

Hace dos días, un joven de 18 años, Salvador Ramos, entró en el colegio Robb Elementary con un fusil y abrió fuego en su interior, antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad.