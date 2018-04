Muere mujer sospechosa de tiroteo en oficinas de YouTube en California

La Policía de California ya investiga el posible tiroteo en la sede de la plataforma YouTube en San Bruno, California. Según medios locales, la mujer sospechosa del tiroteo ya fue abatida.

Se dijo que había dos tiradores pero la policía no confirmó la información. Tampoco está claro aún qué tipo de arma se utilizó aunque sí confirmó cuatro heridos

A través de su cuenta de Twitter, la Policía escribió: "hay actividad policial en el 901 de la avenida Cherry, favor mantenerse fuera del área".

Trabajadores de Youtube, Vadim Lavrusik, alertaron a través de Twitter que hay un disparador activo:

"Oí disparos y vi a la gente corriendo en mi escritorio. Ahora estoy atrincherado dentro de una habitación con compañeros de trabajo", expresó.

Minutos después, la Policía de San Bruno confirmó que hay un tirador activo.

Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra — San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 de abril de 2018

