Nike anuncia su salida definitiva de Rusia sin intención de volver

El gigante estadounidense de equipo deportivo Nike anunció este jueves que abandona definitivamente el mercado ruso y aseguró que no buscará volver a abrir sus tiendas, las cuales se encuentran cerradas inicialmente de forma temporal tras las sanciones contra Moscú por su ofensiva contra Ucrania

La empresa su sumó a una creciente lista de empresas occidentales, incluyendo McDonald's y Starbucks, que se retiraron del mercado ruso debido a la ofensiva en Ucrania.

"Nike Inc. ha decidido abandonar el mercado ruso. Por consiguiente, Nike.com y la aplicación móvil Nike ya no estarán disponibles en esta región. Las tiendas Nike cerraron recientemente de forma temporal y ya no volverán a abrir", afirmó el grupo en su web rusa.

El mes pasado, Nike anunció que no iba a renovar las licencias con las tiendas asociadas a la marca.

El presidente ruso, Vladimir Putin, desplegó tropas en Ucrania el 24 de febrero, lo que provocó sanciones internacionales sin precedente y desató un éxodo de empresas extranjeras, incluyendo grandes marcas como H&M, Adidas e Ikea.

Asociados con Rusia también sancionados

Este miércoles Nike anunció la suspensión de ventas en tiendas asociadas de la marca en Rusia y la interrupción de todas sus sociedades con vendedores minoristas de ese país, dos meses después de haber cerrado temporalmente sus propios comercios debido a la invasión de Ucrania.

La multinacional con sede en Beaverton (estado de Oregon, noroeste) justificó la decisión por las "dificultades operacionales" en Rusia.

Según el diario ruso Vedomosti, los acuerdos de distribución que tenía Nike con sus dos principales socios comerciales en Rusia llegan a término el jueves, en especial con el grupo Inventive Retail Group (IRG), que gerencia las tiendas Up & Run, un total de 37 en ese país.

El anuncio de Nike significa que la marca suspende las ventas de sus productos en todas las tiendas exclusivas, que solo vendían sus productos.